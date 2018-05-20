Muharrem İnce, traktör sürüp, saman balyaladı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, miting için Osmaniye'ye giderken, hasat edilen buğday tarlasında durup, traktör sürüp saman balyaladı.
Muharrem İnce, dün gece geldiği Adana'dan, miting için karayoluyla Osmaniye'ye giderken, yol üzerindeki Ceyhan ilçesinde hasat edilen buğday tarlasındaki çiftçileri ziyaret etti. Burada traktöre binen İnce, saman balyaladı. Bir süre çiftçilerle sohbet eden İnce, daha sonra, Osmaniye'ye geçti.
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