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Muharrem İnce, Twitter'dan duyurdu: Perşembe saat 21:00'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2018 14:55 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, perşembe günü saat 21:00'de Habertürk'te olacağını duyurdu. Basında çıkan haberlere göre, İnce'nin televizyon programında seçim günü yaşananları açıklayacağı ve partinin süreç içinde kendisine yeterli desteği vermediğini anlatacağı iddia ediliyor.

Muharrem İnce, Twitter'dan duyurdu: Perşembe saat 21:00'de

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, perşembe günü saat 21:00'de Habertürk'te soruları yanıtlayacak. İnce, programını sosyal medya hesabından duyurdu.

CHP'de Merkez Yürütme Kurulu'ndan (MYK) Olağanüstü kurultay yönünde karar çıkmaması üzerine noter tasdikli imza toplama hareketi başlatma kararı alan Muharrem İnce'yi destekleyen partililerden edinilen bilgilere göre, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin sürecinde yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşacağı iddia edilmişti. Söz konusu haberde açıklamanın ise Çarşamba günü yapılacağı belirtilmişti.

Egepostası'nda yer alan habere göre, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin, televizyonlara çıkarak, neden açıklama yapmadığını, seçim kampanyasını nasıl götürdüğünü, Genel Merkez'in kampanya sürecinde ona yeterli desteği vermediğini ve bu nedenle yalnız kaldığını anlatacağı iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince CHP

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