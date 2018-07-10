Muharrem İnce, Twitter'dan duyurdu: Perşembe saat 21:00'de

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, perşembe günü saat 21:00'de Habertürk'te soruları yanıtlayacak. İnce, programını sosyal medya hesabından duyurdu.

Perşembe günü saat 21.00’de Habertürk’te olacağım. — Muharrem İNCE (@vekilince) 10 Temmuz 2018

CHP'de Merkez Yürütme Kurulu'ndan (MYK) Olağanüstü kurultay yönünde karar çıkmaması üzerine noter tasdikli imza toplama hareketi başlatma kararı alan Muharrem İnce'yi destekleyen partililerden edinilen bilgilere göre, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin sürecinde yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşacağı iddia edilmişti. Söz konusu haberde açıklamanın ise Çarşamba günü yapılacağı belirtilmişti.

Egepostası'nda yer alan habere göre, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin, televizyonlara çıkarak, neden açıklama yapmadığını, seçim kampanyasını nasıl götürdüğünü, Genel Merkez'in kampanya sürecinde ona yeterli desteği vermediğini ve bu nedenle yalnız kaldığını anlatacağı iddia edilmişti.

