Muharrem İnce Twitter hesabındaki hakkında kısmından 'cumhurbaşkanı adayı' ifadesini kaldırdı

Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerinin ardından sosyal medya hesabındaki 'Cumhurbaşkanı adayı' ifadesini kaldırdı ve sadece 'Tepeden Tırnağa Cesaret Her Şey Türkiye'yi Sevmekten İbaret!' mesajını bıraktı.

Muharrem İnce'nin 24 Haziran erken seçiminde cumhurbaşkanlığını kaybetmesinin ardından takipçi sayısı 100 bin kişi kadar arttı.

İşte Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabındaki o değişim;



