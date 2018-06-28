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Muharrem İnce Twitter hesabındaki hakkında kısmından 'cumhurbaşkanı adayı' ifadesini kaldırdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2018 17:57 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan ve resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 30.6 oy alan Muharrem İnce, Twitter hesabında kendini tanımladığı bio bölümünde değişikliğe gitti.

Muharrem İnce Twitter hesabındaki hakkında kısmından 'cumhurbaşkanı adayı' ifadesini kaldırdı

Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerinin ardından sosyal medya hesabındaki 'Cumhurbaşkanı adayı' ifadesini kaldırdı ve sadece 'Tepeden Tırnağa Cesaret Her Şey Türkiye'yi Sevmekten İbaret!' mesajını bıraktı.

Muharrem İnce'nin 24 Haziran erken seçiminde cumhurbaşkanlığını kaybetmesinin ardından takipçi sayısı 100 bin kişi kadar arttı.

İşte Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabındaki o değişim;

muharrem ince twitter

muharrem ince yeni twitter


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çok yazık oldu bence chp deki tek adam bu ülkenin kaybetmemesi gereken değer.
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