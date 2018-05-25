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Muharrem İnce, Uşak'ta kamyonun direksiyonuna geçti

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.05.2018 14:14 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında Uşak’a geldi.

Mehmet CANDAN-Mücahit BEKTAŞ/UŞAK, (DHA)- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında Uşak’a geldi. İnce, havalimanı çıkışında kendisini karşılayan kamyoncuları selamladı, bir araca binip direksiyon başında poz verdi. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul’dan uçakla Uşak’a geldi. Uşak Havalimanı’nda İnce'yi CHP’nin 24 Haziran’da yapılacak seçimlerdeki milletvekili adayları Özkan Yalım, İsmet Akın, Ali Karaoba, CHP Uşak İl Başkanı Naci Sancar ve partililer karşıladı. Seçim otobüsüne binen İnce, partililerin ve vatandaşların oluşturduğu konvoyla kent merkezine doğru yola çıktı. Havalimanı çıkışında ise Muharrem İnce’yi, yaklaşık 50 kamyondan oluşan kamyoncular korna çalarak karşıladı. Otobüsten inen İnce, bir kamyonun direksiyonuna geçti. Daha sonra kent turuna devam eden İnce, yol kenarında hayvanlarını otlatan bir vatandaşı görünce tekrar otobüsünden indi. Vatandaşla sohbet eden İnce, yem fiyatını sordu, fiyatların yüksek olduğunu yanıtını aldı. İnce konuştuğu vatandaşa "Hayvana ahırda küspe verince üstün başın kokar" dedi. Vatandaş da "Aynen öyle, benim de üstüm kokuyor" dedi. İnce, "Ben o kokuyu iyi bilirim, ben o kokudan rahatsız olmam" diye konuştu. Cuma namazını kılacağı camiye gitmek için caddede yürüyen ve halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Muharrem İnce, seçim otobüsünden vatandaşları selamladı. İnce daha sonra cuma namazını kılmak için Çakaloz Camii’ne geçti. İnce’ye vatandaşlar burada da yoğun ilgi gösterdi. Muharrem İnce'nin, cuma namazının ardından, vatandaşlara seslenmek üzere mitingin yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Meydanı’na geçecek. FOTOĞRAFLI DHA-Politika - Türkiye-Uşak - Mehmet CANDAN - Mücahit BEKTAŞ VIDEO YOK

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