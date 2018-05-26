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Muharrem İnce ve eşi alışverişe çıktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.05.2018 12:24 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, miting programına ara vererek eşi Ülkü İnce ile birlikte alışverişe çıktı.

Muharrem İnce ve eşi alışverişe çıktı

ANKARA, (DHA)- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, miting programına ara vererek eşi Ülkü İnce ile birlikte alışverişe çıktı.
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Seçim Bildirgesi ve Aday Tanıtım Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Ankara’da, sabah saatlerinde eşi Ülkü İnce ile alışverişe çıktı. Evlerinin karşısındaki markete giden çift, iftar için alışveriş yaptı. İnce çifti, tezgahlardan tek tek seçtikleri iftariyelik ihtiyaçlarının ücretini ödedikten sonra ellerindeki poşetlerle yürüyerek evlerine döndü. İnce çifti, kendilerine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla da sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Muharrem İnce ve eşi alışverişe çıktıMuharrem İnce ve eşi alışverişe çıktıMuharrem İnce ve eşi alışverişe çıktıMuharrem İnce ve eşi alışverişe çıktı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sn. İnce torbaları maşallah doldurmuşsunuz. İnşallah seçilin de vatandaşta, emekli ve emekçide şimdilerde uzaktan seyredip, yalanmakla yetindiği iftarlıklardan alabilecek paraya kavuşsun. Fiyatlar uçmuş, vatandaş değil peynir, pastırma sucuk, kuruyemiş, mevsiminde meyve bile alamaz, yiyemez hale geldi. Kötü eksik ve bozuk beslenen bir nesil yetişiyor mualaesef. İktidar, seçim uğruna verilen son dolar rüşvetiyle devletin kasası boşaltılıp, yeni zenginler türetilirken vatandaşın yırtık donuna bir yama daha eklenmiş oldu. Keşke 200 bin dolarımız olsaydı.
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