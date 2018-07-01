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Muharrem İnce yeni parti mi kuracak? Herkes bu iddiaları konuşuyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.07.2018 09:00 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinde gösterdiği performansla taraflı tarafsız takdir toplayan Muharrem İnce için Ankara kulislerini hareketlendiren iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. İnce'nin yol haritası için 3 ayrı senaryo konuşulurken, 'yeni parti kuracağı iddiası' öne çıkmaya başladı.

Muharrem İnce yeni parti mi kuracak? Herkes bu iddiaları konuşuyor

Marmaris’te tatil yapan Muharrem İnce, kendisini izleyen basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakırken, İnce’nin sessiz kalışının arkasında bir dizi plan yattığı konuşuluyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, seçim günü sonrasında basının karşısına geçen Muharrem İnce, Türkiye’nin 81 ilinde vatandaşlara teşekkür ziyaretinde bulunacağını açıklamıştı.

İnce’nin bu ziyaretlerde teşkilatların nabzını yoklayarak Genel Başkanlık için çalışma yürüteceği, olağanüstü kurultay için yeterli delege sayısına ulaştığında da düğmeye basacağı konuşuluyor.

Son olarak Gürsel Erol’ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesinden rahatsız olan delegelerin şimdiden imza toplamaya başladığı belirtiliyor.

'YENİ PARTİ' YA DA DSP

Teşekkür ziyaretlerinde, halkın seçimlerde kendisine olan ilgisini sıcak tutmayı hedefleyen İnce’nin Genel Başkan olamaması durumunda, halk desteğini de arkasına alarak yeni bir parti kurabileceği ya da, eski başbakan Bülent Ecevit’in partisi olan DSP’ye dönebileceği belirtiliyor.

Dönemin DSP’si ortanın solu diye adlandırılırken, DSP sadece ülkenin belli bir bölümünden değil, ılımlı siyasetiyle her ilden oy alabilmişti. 24 Haziran seçimlerin göstergeleri de bu yönde. Muharrem İnce, 81 ile düzenleyeceği mitinglerde, halkın nabzını ölçerek yeni bir oluşum içerisine girip girmeme kararı alacak.

CHP İSTANBUL İÇİN ADAY GÖSTERECEK

Muharrem İnce’nin İstanbul Büyükşehir Beledi Başkanlığına aday olacağı da kulislerde konuşulan bir diğer senaryo. İstanbul’da 2017 referandumunda ‘Hayır’ oyu çıkması CHP’yi umutlandırmıştı. Muharrem İnce’nin meydanlardaki potansiyelini gören CHP yönetiminin kendisinin de istemesi hâlinde İnce’yi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterilebileceği belirtiliyor.

İstanbul için CHP’den Akif Hamzaçebi ve Mahmut Tanal’ın adı da geçtiği ancak İnce’nin performansının ardından bu isimlerin geri plana düştü belirtiliyor.


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