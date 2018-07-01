Muharrem İnce yeni parti mi kuracak? Herkes bu iddiaları konuşuyor

'YENİ PARTİ' YA DA DSP Teşekkür ziyaretlerinde, halkın seçimlerde kendisine olan ilgisini sıcak tutmayı hedefleyen İnce’nin Genel Başkan olamaması durumunda, halk desteğini de arkasına alarak yeni bir parti kurabileceği ya da, eski başbakan Bülent Ecevit’in partisi olan DSP’ye dönebileceği belirtiliyor.

Son olarak Gürsel Erol’ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesinden rahatsız olan delegelerin şimdiden imza toplamaya başladığı belirtiliyor.

İnce’nin bu ziyaretlerde teşkilatların nabzını yoklayarak Genel Başkanlık için çalışma yürüteceği, olağanüstü kurultay için yeterli delege sayısına ulaştığında da düğmeye basacağı konuşuluyor.

Marmaris’te tatil yapan Muharrem İnce, kendisini izleyen basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakırken, İnce’nin sessiz kalışının arkasında bir dizi plan yattığı konuşuluyor.

Dönemin DSP’si ortanın solu diye adlandırılırken, DSP sadece ülkenin belli bir bölümünden değil, ılımlı siyasetiyle her ilden oy alabilmişti. 24 Haziran seçimlerin göstergeleri de bu yönde. Muharrem İnce, 81 ile düzenleyeceği mitinglerde, halkın nabzını ölçerek yeni bir oluşum içerisine girip girmeme kararı alacak.

CHP İSTANBUL İÇİN ADAY GÖSTERECEK



Muharrem İnce’nin İstanbul Büyükşehir Beledi Başkanlığına aday olacağı da kulislerde konuşulan bir diğer senaryo. İstanbul’da 2017 referandumunda ‘Hayır’ oyu çıkması CHP’yi umutlandırmıştı. Muharrem İnce’nin meydanlardaki potansiyelini gören CHP yönetiminin kendisinin de istemesi hâlinde İnce’yi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterilebileceği belirtiliyor.

İstanbul için CHP’den Akif Hamzaçebi ve Mahmut Tanal’ın adı da geçtiği ancak İnce’nin performansının ardından bu isimlerin geri plana düştü belirtiliyor.



