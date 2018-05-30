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Muharrem İnce'yle ilgili flaş FETÖ iddiası!

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.05.2018 11:40 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'Gülen usulüne uygun iade edilmedi' iddiasına tepki gösterdi. Çavuşoğlu "İnce'yi ABD'den herhalde FETÖ'den biri aramıştır" ifadelesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "ABD'den bir yetkili beni aradı. Fethullah Gülen'in usulüne uygun iade edilmediğini söyledi" ifadelerine sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu "İnce'yi ABD'den herhalde FETÖ'den biri aramıştır" ifadelesini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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muharrem ince Mevlüt Çavuşoğlu Fethullah Gülen ABD FETÖ

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