Muharrem İnce'yle ilgili flaş FETÖ iddiası!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "ABD'den bir yetkili beni aradı. Fethullah Gülen'in usulüne uygun iade edilmediğini söyledi" ifadelerine sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu "İnce'yi ABD'den herhalde FETÖ'den biri aramıştır" ifadelesini kullandı.
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