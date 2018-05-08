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Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2018 07:25 | Son Güncelleme

Gazeteci Abdurrahman Şimşek'in CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkındaki açıklamaları sosyal medyayı salladı. Şimşek, 15 Temmuz sonrası İnce'nin 'Devletin başında Erdoğan olmasaydı, ondan başka kim olursa olsun 15 Temmuz başarılı olurdu' dediğini iddia etti.

A Haber Televizyonu'nda yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Müdürü Abdurrahman Şimşek'in CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkındaki açıklamaları damga vurdu.

Şimşek, İnce'nin 15 Temmuz darbe gecesi Balıkesir Altınoluk'ta olduğunu belirterek Muharrem İnce'nin Yalova'da CHP İl Genel Meclis üyesi olan kardeşi Hüseyin İnce'ye "Devletin başında iyi ki Recep Tayyip Erdoğan var. Erdoğan olmasaydı, ondan başka kim olursa olsun 15 Temmuz başarılı olurdu" dediğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince abdurrahman şimşek CHP 15 Temmuz

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
tum chp liler biliyorki tayyip erdogan olmasa feto ulkede kurumlara boyle sizamazdi
a haber in ne olduğu belliyken yaptığı haberlere ne kadar itibar edilebilir ekonomi çok iyi benzin ucuzladı 10 yıl öncesi benzin iki dolarken şimdi 1,5 dolar diye haber yapan bir haber kanalı ne de olsa
Olayın bir başka boyutu da şu ki, Erdoğan olmasaydı belki 15 Temmuz da olmayacaktı.. 15 Temmuz'un önü arkası aydınlanmadı ki..
AK PARTİLİ OLARAK SAYIN İNCENİN DOGRULARI KONUŞMASINDAN DOLAYI HELAL OLSUN DİYORUM
Dedikodu mu yapıyorsunuz artık. Kendinizi düzeltin!
sizde biliyorsunuz da işte neyin hırsı ise bu şekilde davranıyorsunuz,reis tek başına yeter....
Salla meydan boş.erdogan olmasaydı bı defa darbeyi yapacak miktarlarda o kadar güç olamazdı ve darbe olmazdı .kimi kandırıyorsunuz siz.kendiniz diktiniz kazıkları az daha bütün millet oturacakti onlara
RTE olmasaydı 15 temmuz olmazdı kendisi fetoya her istediğini veren kozmik odadaki bilgileri cia veren TÜRK ordusuna ERGENEKON BALYOZ kumpaslarini kuran TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan PAPA dostu BOP eş başkanı baş fetocudur
Adamın biri cumhurbaşkanı adayına muharrem gel buraya diyor . tam bir sululuk . adayına saygı yok makama saygı yok . ciddiyet hiç yok
Yigidi öldür ama hakkini yeme. Tayyip beyin ve akp hukumetinin ekonomi ve diğer devleti yonetme uygulamalarini yanlis buluyorum ama 15 temmuz kalkismasinda bu hukumet yerine baskasi olsaydi simdi tbmm onunde abd bayragi olurdu. Bunlarin basarili oldugu iki sey var. 15 temmuz darbe girisimi ve son bir iki yilda terorle mucadele. onun haricinde ulke bitik.
RTE olmasaydı 15 temmuz olmazdı kendisi fetoya her istediğini veren kozmik odadaki bilgileri cia veren TÜRK ordusuna ERGENEKON BALYOZ kumpaslarini kuran TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan PAPA dostu BOP eş başkanı baş fetocu
vay halimize, daha önce bir birlerine her türlü hakareti yapan iki parti bu gün iş birliği yapmışken kimse konuşmuyor, fakat Muharrem ince böyle yapıcı bir laf kullanmış diye adamı günah keçisi ilan edecekler..
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