Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'

A Haber Televizyonu'nda yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Müdürü Abdurrahman Şimşek'in CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkındaki açıklamaları damga vurdu.

Şimşek, İnce'nin 15 Temmuz darbe gecesi Balıkesir Altınoluk'ta olduğunu belirterek Muharrem İnce'nin Yalova'da CHP İl Genel Meclis üyesi olan kardeşi Hüseyin İnce'ye "Devletin başında iyi ki Recep Tayyip Erdoğan var. Erdoğan olmasaydı, ondan başka kim olursa olsun 15 Temmuz başarılı olurdu" dediğini açıkladı.



