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Muharrem İnce Zeytinburnu'nda konuştu 1

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2018 21:28 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Zeytinburnu'nda halka seslendi.

Özgür Deniz KAYA-Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA)-CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Zeytinburnu'nda halka seslendi. Miting kürsüsünden bir kadına çocuk bezi paketi atan İnce, bu üründeki KDV'yi düşürme sözü verdi. İnce, mitingi izleyen AK Parti'lileri de alana davet etti.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Zeytinburnu'nda konuşmasına başlamadan önce AK Parti Zeytinburnu ilçe başkanlığı binası terasından mitingi izleyenlere seslenerek, "AK Parti'li kardeşlerim, siz de gelin" dedi. Binada bulunan AK Parti'liler ise bu talebe rabia işareti yaparak cevap verdi. Bu sırada bir grup seçmenin yuhlamasına sessiz kalmayan İnce, "Ben AK Parti'li kardeşlerim diyorum, sen yuh yapıyorsun. Yok öyle yuh. Ben onların da cumhurbaşkanı olacağım, 81 milyonun. Sen, ben yok. Sağcı-solcu, Alevi-Sünni, Türk-Kürt, kadın-erkek, başörtülü-başörtüsüz yok" diyerek tepki gösterdi.

MİTİNG KÜRSÜSÜNDEN ÇOCUK BEZİ ATTI

Çocuk bezindeki KDV oranının yüksek olduğunu söyleyen İnce, "Ben diyorum ki çocuk sayısı sizin takdiriniz. Erdoğan ile aramızdaki fark şu: O çocuk sayısıyla ilgileniyor, ben çocuğun masrafıyla. Çocuğa süt içireceğiz. KDV kaç? Yüzde 8. Çocuğa mama alacağız. KDV kaç? Yüzde 8. Çocuğa bebek bezi alacağız. KDV yüzde 18" ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından eline bir paket çocuk bezi alan İnce, "Sevgili hemşehrim Erdoğan, büyük devlet çocuğun donundan yüzde 18 KDV almaz. Erdoğan çocuk sayısıyla uğraşsın. Ben çocuk bezindeki KDV'yi düşüreceğim" diye konuştu.

İnce, bir seçmenine çocuk bezini kastederek "kullanıyor musun" diye sordu ve olumlu cevap alınca paketi fırlattı. İnce, "Şu anda çocuk bezindeki KDV düştü mü? İşte böyle düşüreceğiz, hep birlikte" dedi.

İnce, Zeytinburnu mitingini AK Parti İlçe Başkanlığı'nda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafına dönerek, "Hemşehrime bir el sallayayım" diyerek sonlandırdı.

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