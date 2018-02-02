Muharrem İnce'den 2019 bombası: CHP Genel Başkanı seçilirsem...

Görüşmeyi ben talep ettim. Bir nezaket ziyaretiydi. Birinci olarak Sayın Genel Başkana başarılar diledim. İkinci olarak da bazı yanlış gördüğüm şeyleri ilettim. Delegeler üzerinde baskı kuruluyor. Bunun kendisinin bilgisi dahilinde olmadığına inandığımı söyledim. Genel Başkan Yardımcılarının bu baskılardan vazgeçmeleri gerektiğini, elimde yeterli sayıda imza olduğunu ve isterse bu imzaları kendisine bırakabileceğimi ilettim. Bizim Erdoğan’ı sürekli “Devlet imkanlarıyla seçim yapıyor” diye eleştirdiğimizi belirterek, “Siz de parti imkanlarıyla seçim yapıyor ve avantaj kullanıyorsunuz, bu kamuoyunda inandırıcı olmuyor” dedim. Toplu imza törenlerinin olmaması gerektiğini, il başkanlarının firesiz imza toplayalım diye bir girişimin yanlış olduğunu, kamuoyunda topladığı imza kadar oy alamayan bir genel başkan olursa, bunun partimiz için iyi olmayacağını söyledim. Kendisi de Genel Başkan Yardımcılarını uyaracağını söyledi.

"ÖNCE CHP SONRA TÜRKİYE'DE DEĞİŞİM"

-Genel Başkanlık için 2014’te bir denemeniz oldu. Kaybedeceğiniz bir seçime bir daha girmeme gibi bir yaklaşımınız vardı. Şimdi kazanacağınızı garanti mi görüyorsunuz?

Kazanacağıma inanıyorum. 1972’de herkes İsmet İnönü’nün kazanacağına inanıyordu ama Bülent Ecevit kazandı. 17 ay sonra da bir seçim oldu. Bu seçimde Ecevit partiyi birinci parti yaptı. Türkiye’nin bir değişime ihtiyacı var. Önce CHP’de değişim sonra Türkiye’de değişim. Önce CHP’de devrim, sonra Türkiye’de devrim. Bunu başaracağız. Türkiye bir yol ayrımında. Bu yol ayrımında yeni bir umut lazım bize. Yeni sözler, yeni umutlar ve yeni bir kadro lazım.

"BEN STAR ARAMIYORUM, STARLARLA İŞİM YOK"

- İl başkanlarına adaylık sözü mü veriliyor, imzaya nasıl etki ediliyor?

Aynen öyle. 16 yıllık siyasetteki bu kirlenmeden CHP’nin pay almaması lazım. Ne yazık ki pay alıyor, ben buna üzülüyorum. Diyor ki “Muharrem İnce Genel Başkan olunca İnce’nin programı mı var sanki”. Ben parti kurmuyorum ki program yazayım. Ben farklı olma iddiasındayım. Mevcut sorunları fark ettirmeye çalışıyorum. Benim sloganım şu, “Bana büyük insanlar lazım değil, büyük davaya inanmış insanlar lazım." Ben star aramıyorum, starlarla işim yok. CHP davasına inanmış insanlar arıyorum. Bunlar benim kadromdur zaten. Ayrıca uzmanlar, akademisyenlerden yardım alıyorum o ayrı bir şey. Biz bir takımız. Yıldızlar karması değiliz, şöhret aramıyoruz. Magazin kadrosuna da ihtiyacım yok. Bir sözüm olsun CHP’lilere, ben cumartesi akşamı genel başkan olduğumda transfer yönetici dönemi sona erecek. CHP, özgüveni yüksek bir parti olacak. Kendi evlatlarına güvenecek. Partiye 15 gün önce üye olup, 16. Günde genel başkan yardımcısı olma devri kapanacak. Bir kişiyi transferle belediye başkanı yapabilirsiniz, yetenekleri vardır, bakan, milletvekili yapabilirsiniz. Bunlara itirazım yok. Ama transferle bir kişiyi genel başkan yardımcısı yapamazsınız. Bu doğru değil.