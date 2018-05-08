Muharrem İnce'den, Akşener'e ziyaret (2)

GÖRÜŞME YARIM SAAT SÜRDÜ, AÇIKLAMA OLMADI

Muharrem İnce ile Meral Akşener arasında görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşme sonrası Akşener ile İnce açıklama yapmadı. Akşener, İnce'yi parti binası çıkışına kadar uğurladı.

