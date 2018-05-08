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Muharrem İnce'den, Akşener'e ziyaret (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2018 15:59 | Son Güncelleme

GÖRÜŞME YARIM SAAT SÜRDÜ, AÇIKLAMA OLMADI Muharrem İnce ile Meral Akşener arasında görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

GÖRÜŞME YARIM SAAT SÜRDÜ, AÇIKLAMA OLMADI
Muharrem İnce ile Meral Akşener arasında görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşme sonrası Akşener ile İnce açıklama yapmadı. Akşener, İnce'yi parti binası çıkışına kadar uğurladı.

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