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Muharrem İnce'den, Akşener'e ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2018 15:19 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Muharrem İnce'den, Akşener'e ziyaret

Mustafa TURAPOĞLU- Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'i ziyaret etti.
24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesi CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, cumhurbaşkanları adaylarını ziyareti kapsamında ikinci durağı İYİ Parti oldu. Dün, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret eden Muharrem İnce, bugün ise Meral Akşener'i ziyaret etti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile birlikte İYİ Parti'ye gelen İnce'yi parti yetkilileri karşıladı. İnce daha sonra Akşener'in makam odasına geçti. İki aday, burada tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdi. Görüşme daha sonra basına kapalı şekilde devam etti.
İnce ile Akşener'in, görüşme sonrası açıklama yapması bekleniyor.

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