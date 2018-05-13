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Muharrem İnce'den annesine Anneler Günü sürprizi

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.05.2018 19:07 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yoğun programı nedeniyle ziyaret edemediği annesi Zekiye İnce'nin Anneler Günü'nü cep telefonundan görüntülü arayarak, kutladı. Zekiye İnce, görüşme sırasında duygusal anlar yaşadı.  Muharrem İnce, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik çalışmaları kapsamında, yoğun programı nedeniyle annesi Zekiye İnce'yi Anneler Günü'nde ziyaret edemedi.

Muharrem İnce'den annesine Anneler Günü sürprizi

İSTANBUL, (DHA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yoğun programı nedeniyle ziyaret edemediği annesi Zekiye İnce'nin Anneler Günü'nü cep telefonundan görüntülü arayarak, kutladı. Zekiye İnce, görüşme sırasında duygusal anlar yaşadı.
Muharrem İnce, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik çalışmaları kapsamında, yoğun programı nedeniyle annesi Zekiye İnce'yi Anneler Günü'nde ziyaret edemedi. Muharrem İnce, Yalova'nın Elmalık köyünde yaşayan annesini cep telefonundan görüntülü arayıp, gününü kutladı. Muharrem İnce, konuşmanın başında annesine nasıl olduğunu sordu. Zekiye İnce ise iyi olduğunu ve kendisini televizyonda izlediğini belirtip, "Üşütme, kendine dikkat et. Dost var, düşman var" dedi. Muharrem İnce ise eşi Ülkü İnce'nin kendisine iyi baktığını söyledi.
Muharrem İnce'nin 1964 yılında dünyaya geldiğini anlatan annesi Zekiye İnce, "Sabah ezanı okunuyordu ve Muharrem ayının da 3'üncü günüydü. O sebeple dedesi de adını Muharrem koydu. Çok akıllı çocuktu. Yaramazlıkları vardı; ama akıllı yaramazlıklar yapardı. Hiç akla gelmeyen şeyleri sorardı" diye konuştu.
Annelik kadar güzel bir şey olmadığını belirten Zekiye İnce, şunları söyledi:
"Ben anne olmasam ne yapayım bu dünyayı? Niye yaşayayım ben? Torunlarım, çocuklarım, kızlarım, bütün evlatlarım, hiçbiri ayrı değildir benim için. Benim 4 çocuğum var ve hiçbirinde de kul hakkı yoktur. Dürüsttür benim çocuklarım. Ben dürüstlüğünü bilirim, yapmayacağını da bilirim; ama yine de kul hakkı almaması için uyarırım. Yoksa hiç yapmasın, bıraksın, köyünde otursun. Asla kul hakkını ve yalan konuşması asla sevmem. Dürüst olacak, en çok dürüst olacak."
Köylülere, hayvancılıkla uğraşanlara, bahçede ve tarlada çalışanlara yardım edilmesi gerektiğini de dile getiren Zekiye İnce, "Kolay değil, tarlada çalışmak. Çalış çalış, karşılığını görme, olmaz. Biz çok çalıştık. O yüzden onlara yardım edilecek, nasıl yardım ediliyorsa. İkinci sözümde budur" dedi.

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Muharrem İnce'den annesine Anneler Günü sürpriziMuharrem İnce'den annesine Anneler Günü sürprizi

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