Muharrem İnce'den annesine Anneler Günü sürprizi

İSTANBUL, (DHA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yoğun programı nedeniyle ziyaret edemediği annesi Zekiye İnce'nin Anneler Günü'nü cep telefonundan görüntülü arayarak, kutladı. Zekiye İnce, görüşme sırasında duygusal anlar yaşadı.

Muharrem İnce, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik çalışmaları kapsamında, yoğun programı nedeniyle annesi Zekiye İnce'yi Anneler Günü'nde ziyaret edemedi. Muharrem İnce, Yalova'nın Elmalık köyünde yaşayan annesini cep telefonundan görüntülü arayıp, gününü kutladı. Muharrem İnce, konuşmanın başında annesine nasıl olduğunu sordu. Zekiye İnce ise iyi olduğunu ve kendisini televizyonda izlediğini belirtip, "Üşütme, kendine dikkat et. Dost var, düşman var" dedi. Muharrem İnce ise eşi Ülkü İnce'nin kendisine iyi baktığını söyledi.

Muharrem İnce'nin 1964 yılında dünyaya geldiğini anlatan annesi Zekiye İnce, "Sabah ezanı okunuyordu ve Muharrem ayının da 3'üncü günüydü. O sebeple dedesi de adını Muharrem koydu. Çok akıllı çocuktu. Yaramazlıkları vardı; ama akıllı yaramazlıklar yapardı. Hiç akla gelmeyen şeyleri sorardı" diye konuştu.