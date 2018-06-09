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Muharrem İnce'den Berberoğlu'na ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.06.2018 13:09 | Son Güncelleme

Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti.

Muharrem İnce'den Berberoğlu'na ziyaret

Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti. İnce, yaklaşık 30 dakika süren ziyaretin ardından Maltepe Cezaevi'nden çıkışta açıklamalarda bulundu. Muharrem İnce, "Milletvekilimiz sayın Enis Berberoğlu'nu ziyaret ettim. Sohbet ettik" dedi.

"ARKADAŞIMIZ TUTUKLU DEĞİL REHİNEDİR"
"Enis Berberoğlu tutuklu değil rehinedir" diyen İnce, "Talimat almaktan hoşlanan bir hukuk düzeni var. Emir komuta zinciri içinde çalışan bir yargı sistemi var. Onun için arkadaşımız tutuklu değil rehinedir. Aynı sözleri söyledi, Enis Berberoğlu ile Tuğrul Türkeş. Birisi milletvekili adayı ama serbest geziyor. Ama biri yine milletvekili adayı ama tutuklu. Tuğrul Türkeş'in söyledikleri ile Enis Berberoğlu'nun söyledikleri arasındaki fark nedir. İkisi de aynı şeyi söyledi. Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hareket eden yargının yanlış kararları sonucunda arkadaşımız tutsaktır. İnşallah sayılı günler kaldı. Yargı doğru kararı verecektir" şeklinde konuştu.

"O RÜZGARIN BENZERİNİN CEZAEVİNİN İÇİNE KADAR GİRDİĞİNİ SÖYLEDİ"
"Görgümüz bir başka şey de şu" diyen Muharrem İnce, "1977 seçimlerinde rahmetli Ecevit'in estirdiği bir rüzgar var. Bugün bana aktardığını söylüyorum 'O yıllarda gençlik kollarında Taksim'deydim' dedi. O rüzgarın benzerinin cezaevinin içine kadar girdiğini söyledi. Ve değişim rüzgarının, umutların yeşerdiğini hapishanede hissettiğini iletmemi istedi" ifadelerini kullandı

(FOTOĞRAFLI)

Muharrem İnce'den Berberoğlu'na ziyaretMuharrem İnce'den Berberoğlu'na ziyaretMuharrem İnce'den Berberoğlu'na ziyaretMuharrem İnce'den Berberoğlu'na ziyaret

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