Muharrem İnce'nin Antalya mitingi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, hedeflerinin 5 yıl içerisinde turist sayısını 60 milyona, turizm gelirini de 60 milyar dolara çıkartmak olduğunu söyledi.

İnce, Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen mitingde, Türkiye'nin devasa sorunları olduğunu savunarak, "Bu sorunları yorgun bir adam çözemez." dedi.

Topyekün bir kalkınma başlatacaklarına değinen İnce, sadece tarımı değil, turizmi de sanayiyi de geliştireceklerini, eğitimi daha nitelikli hale getireceklerini ifade etti.

Türkiye'nin turizmde dünyanın ilk 10 ülkesinden birisi olduğunu hatırlatan İnce, turizm sezonunu 12 aya yayacaklarını kaydetti.

"Hedefimiz 5 yıl içerisinde 60 milyon turist, 60 milyar dolar turizm geliri. Kışın askıda kalan turizm personelini istihdam teşvikinden faydalandıracağız" ifadesini kullanan İnce, turizm personelinin mesleki eğitimden geçirileceğini, ihracat için olan teşvikleri turizm için de kullanacaklarını dile getirdi.

Turizmin altyapısını ve kalitesini artıracaklarını aktaran İnce barışçı bir dış politikayla turizmi de güçlendireceklerini belirtti.