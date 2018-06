Muharrem İnce'nin Antalya mitingi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçilmesi durumunda Bakanlar Kurulunun hepsini CHP'lilerden yapmayacağını belirterek, "Her kesimden insan olacak, herkesi kucaklayacağım. Herkes kendini görecek orada." dedi.

Fakir fukaranın, "İnce seçilirse sosyal yardımları keser" diye kandırıldığını savunan İnce, şunları kaydetti:

"Sarayda olan sensin, milletin evladı olan benim, neden keseyim. Cumhurbaşkanı seçildiğimde bütün yardımları bırakın azaltmayı her sene enflasyon oranında arttıracağım. Namus ve şeref sözü. Erdoğan'a yurdun dört bir köşesinden sesleniyorum. 'Erdoğan, tencerede et yok, et yerine dert kaynıyor. Aş yerine taş kaynıyor. Soğan kaç lira, patates kaç lira. Soğan 5, patates 6 lira. Erdoğan kek derdine düştün.' Benim milletvekili maaşım senin cumhurbaşkanı maaşın var. İkimizin de işi düzgün, bu milletin de işi düzgün olması lazım. Gel bir televizyon kanalına çıkıp bunu konuşalım. Söz diplomanı sormayacağım. Bir tek şey soracağım soğan, patates, mutfak, ekonomi, geçim sıkıntısı... Kirayı nasıl vereceğiz, gel bunları konuşalım. Geçenlerde diyor ki 'Benimle televizyona çıkarsa reytingim artarmış.' Ben de 'Şu reytinglere bakın hangimiz daha fazla izlenmişiz' dedim. Bir baktım Erdoğan'dan 4 kat daha fazla izlenmişim. Erdoğan'ın programı izlenme oranında 34. olmuş. O saatlerde baktım bir kanalda 'Asteriks' var, bir kanalda hava durumu, bir kanalda da 'Yaparsın Aşkım' var. 'Yaparsın Aşkım' bile seni geçmiş, hava durumu bile geçmiş. Gel benimle televizyona çık havan olsun biraz. Korkma, cesaretin mi yok? Sen koskoca dünya liderisin. Sen çakma dünya liderisin o zaman."