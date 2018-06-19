Muharrem İnce'nin Antalya mitingi

Osmanlı'nın 1699'dan itibaren 223 sene hep toprak kaybettiğini aktaran İnce, "Bu 1922'ye kadar sürdü. Bir yiğit Mustafa Kemal çıktı 'dur' dedi bu gidişe. Sonra iki kez 1922'de kaybetme bitti, kazanma başladı. Sonra 38-39'da Hatay'ı, 74'te de Kıbrıs'ı Ecevit ve Erbakan kazandı ama Türkiye Cumhuriyeti 1923'ten buyana 95 yılda ilk kez toprak kaybetti. Süleyman Şah Türbesi'ni kaybetti. Rahmetli Süleyman Şah sağlığında bile o kadar seyahat etmemişti. Memleketi ne hale düşürdü." diye konuştu.

"Sarayda olan sensin, milletin evladı olan benim, neden keseyim. Cumhurbaşkanı seçildiğimde bütün yardımları bırakın azaltmayı her sene enflasyon oranında arttıracağım. Namus ve şeref sözü. Erdoğan'a yurdun dört bir köşesinden sesleniyorum. 'Erdoğan, tencerede et yok, et yerine dert kaynıyor. Aş yerine taş kaynıyor. Soğan kaç lira, patates kaç lira. Soğan 5, patates 6 lira. Erdoğan kek derdine düştün.' Benim milletvekili maaşım senin cumhurbaşkanı maaşın var. İkimizin de işi düzgün, bu milletin de işi düzgün olması lazım. Gel bir televizyon kanalına çıkıp bunu konuşalım. Söz diplomanı sormayacağım. Bir tek şey soracağım soğan, patates, mutfak, ekonomi, geçim sıkıntısı... Kirayı nasıl vereceğiz, gel bunları konuşalım. Geçenlerde diyor ki 'Benimle televizyona çıkarsa reytingim artarmış.' Ben de 'Şu reytinglere bakın hangimiz daha fazla izlenmişiz' dedim. Bir baktım Erdoğan'dan 4 kat daha fazla izlenmişim. Erdoğan'ın programı izlenme oranında 34. olmuş. O saatlerde baktım bir kanalda 'Asteriks' var, bir kanalda hava durumu, bir kanalda da 'Yaparsın Aşkım' var. 'Yaparsın Aşkım' bile seni geçmiş, hava durumu bile geçmiş. Gel benimle televizyona çık havan olsun biraz. Korkma, cesaretin mi yok? Sen koskoca dünya liderisin. Sen çakma dünya liderisin o zaman."

- "AK Partili bakan atayacağım"

Seçildikten sonraki ilk bir haftada Bakanlar Kurulunu ve cumhurbaşkanı yardımcılarını açıklayacağını anlatan İnce, "Bakanlar Kurulunun hepsini CHP'lilerden yapmayacağım. Her kesimden insan olacak, herkesi kucaklayacağım. Herkes kendini görecek orada. Meydanlarda görüyorum, bana sadece CHP'liler oy vermiyor. AK Partili bakan da atayacağım, 81 milyonu birleştireceğim." dedi.

İlk bir haftada başlayıp 100 günde tamamlayacaklarından bahseden İnce, birinci olarak Olağanüstü Hali kaldıracağını söyledi.

Merkez Bankasının başkanı ve yönetiminin özerk olacağını ifade eden İnce, şöyle devam etti:

"IŞİD, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle amansız mücadele edilecek. Pasolig kaldırılacak. Şam'a büyükelçi göndereceğim. Barışcıl politikalarla 4 milyon Suriyeliyi davul zurnayla memleketlerine uğurlayacağız. Yargıyı yeniden düzenleyeceğiz, tarafsız bir yargı olacak. Hak arama ve özel hayatın gizliliğini güvence altına alacağız. Benim cumhurbaşkanlığımda kimsenin telefonu dinlenmeyecek. KHK ile işten atılan ve haklarında dava açılmayanlar var. Açılmayanları hemen işe döndüreceğiz. Açılanların sonucunu bekleyeceğiz. Askeri okulları, başta Kuleli olmak üzere derhal açacağız. Medya bağımsız olacak. En üzüldüğüm medya. 'Yaz bunu' diyorlar yazıyor. 'Muharrem İnce'yi gösterme' diyorlar. Manşetleri saraylı atıyor. Siyaset uzun ince bir yol. Uzun kısmı bitti ince kısmı başlıyor. Cemevlerine ibadethane statüsü 100 gün içerisinde getireceğiz. Kamu yönetiminde yükselmeyi adil, eşit ve tarafsız ölçülere bağlayacağız .Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine 3600 ek göstergeyi vereceğiz. Ekonomiyi düzenleyen temel kurumların özerkliğini sağlayıp, kamu bankalarını yeniden düzenleyeceğiz. Ziraat Bankası medya kuruluşlarına kredi veremeyecek. Kredinin yüzde 80'ini çiftçiye kullandıracak. AB ile müzakere hemen başlayacağız .Bölünen üniversiteleri yeniden birleştireceğiz. Okular için zorunlu bağış uygulamasına son vereceğiz, hiçbir sınavdan ücret alınmayacak. Gençler 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500'er lira karşılıksız 'Gençlik' ve 'Cumhuriyet' bursu alacak. 24 Kasım'da her öğretmen bir maaş ikramiye alacak. Devletten mülakatı kaldıracağız. Mazot çiftçiye 3 lira olacak. Asgari ücret 2 bin 200 lira, en düşük emekli maaşı bin 500 lira olacak. Kurban Bayramı'nda her emekliye bir asgari ücret vereceğiz. Emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözeceğiz. Spor yönetimini özerkleştireceğiz."

(Bitti)

