Muharrem İnce'nin Gaziantep mitingi

Göreve geldikten sonra 48 saat içinde OHAL'i kaldıracaklarını vadeden İnce, "Merkez Bankasının para politikasına müdahale etmeyeceğiz, dış politika barışçıl olacak, Suriye'de Şam'a büyükelçi atayacağım. Suriyeliler güle oynaya memleketine gidecek. Yönümüz AB olacak. AB'nin saygın bir üyesi olacağız. Türkiye'yi her türlü vesayetten kurtaracağız. Demokrasi Meydanı'nda söylüyorum, Türkiye'de demokrasi olacak, hukuk olacak, bağımsız mahkemeler olacak." ifadelerini kullandı.

- "İnce kısmı başlıyor"

Kendisinin cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye'de ayrımcılığın olmayacağını, birbirini kucaklayan bir ülkenin olacağını belirten İnce, şöyle konuştu:

"Önce barışacağız, hem de hemen. Millete yalan söylemeden, herkesin gözünün önünde kimseyi kandırmadan, sanayimizin atıl kalan 25'ini harekete geçireceğiz. Meralarımızı, tarım alanlarımızı değerlendireceğiz. Yatırımcıların önünü açıp KOBİ'leri destekleyeceğiz. Siyaset biliyorsunuz uzun ince bir yoldur. Uzun kısmı bitti, ince kısmı başlıyor. Türkiye nefes alacak. Barışacak, büyüyecek ve adil bölüşeceğiz."

İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun mitinginde 30 yıl önce yazdığı bir şiir kitabından mısralar okuduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim adım Recep değil, benim adım Muharrem. Ben onun gibi kıvıramam. Ne diyorsam o. Yazdığımın arkasındayım. Ben o kitabın geliriyle okuduğum ilkokula laboratuvar yaptırdım. Erdoğan benim şiir kitabımla uğraşacağına sana bir alışveriş listesi vereyim onu oku. Ne dediğimi sen anladın. Sana dedim, her kuşun eti yenmez. Ben fabrika, bereketli topraklar, bacası tüten fabrika, aş, iş, her mahalleye kreş diyorum, o tutturmuş her mahalleye kıraathane diyor. Diyanet İşleri Başkanı da kıraathane övgüsü yapıyor. Memleketin haline bak. Danıştay üyesi aleyhimde twit atıyor. Hakim milletvekili adayıyla esnaf ziyareti yapıyor. Ey Diyanet İşleri Başkanı yapma bunu, yanlış yapıyorsun, ortada bir seçim var. Sen en üstteki din adamısın. Dinimize zarar veriyorsun, yazık günahtır bu işe karışma. Ayıp."