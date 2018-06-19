Muharrem İnce'nin Hatay mitingi

"Askeriyede FETÖ'cü var diye askeri liseyi kapatıyorsun. Hakimlerin üçte biri FETÖ'cü o zaman hukuk fakültelerini de kapat. Onu niye kapatmıyorsun? Medya ile ilgili yasalar çıkartacağız. Medya yalaka olmaktan vazgeçecek. Medya, emin olun Erdoğan'a yaptıkları yalakalığın aynısını bana yapacak ama ben istemiyorum. 100 gün içinde cemevlerinin statüsünü ibadethane olarak değiştireceğiz. 100 gün içinde kamuda yükselmenin, kamuda müdür, genel müdür, müsteşar olmanın kurallarını koyacağız. Kamuda yükselirken kimse senin etnisitene bakmayacak, kimse mezhebine, cinsiyetine, sağcı mı solcu mu olduğuna bakmayacak. Kamuda yükselmenin kurallarını koyacağız. 100 gün içinde öğretmene, hemşireye, polise, din görevlisinde 3600 ek göstergeyi vereceğiz."

"AB ile müzakereleri hızlandıracağız, hemen masaya oturacağız. Hemen bir Avrupa turu yapacağım. Avrupa'nın bütün başkentlerini gezip, yeni Türkiye'yi anlatacağım, özgür Türkiye'yi anlatacağım. Şu anda adayken AB'nin hemen hemen bütün büyükelçileriyle görüştüm. Japonya, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Avrupa'dakilerle hepsiyle görüştüm. Onlara '453 milyar dolar borcumuz var. Bu parayı nereden aldık. New York'tan aldık, Londra'dan, Singapur'dan aldık, Dubai'den aldık. Borcumuz borç ödeyeceğiz ama sizden borç aldığını betona yatırdı.' dedim. 'Ben buralardan borç alırsam fabrikalara, üretime yatıracağım' dedim."

Bu yardımları her yıl enflasyon oranında artıracaklarını bildiren Muharrem İnce, "Benim cumhurbaşkanlığımda kavga olmayacak, ayırmayacağım, kayırmayacağı, savurmayacağım. Milletin parasını savurmayacağım. Hakkını bilen, halkını bilen, haddini bilen bir cumhurbaşkanı olacağım ama şurasını söylemezsem olmaz. Haddimi bilen bir cumhurbaşkanı olacağım ama bilmeyene de haddini bildiren bir cumhurbaşkanı olacağım." diye konuştu.

"Binali Yıldırım bile 'tamam' dedi siz mi demeyeceksiniz. Biliyorsunuz değil mi? Bir de bir gafı var onun mükemmel, gördünüz mü? Süper ya bu kampanyanın en neşeli adamı Binali Yıldırım, bayılıyorum. Yani canım sıkıldığı zaman koyun diyorum bir Binali Yıldırım kaseti de seyredelim. Mükemmel. Yani bir insan düşünün başbakanlık olmayacak 24'ünden sonra, kendini imha ediyor yani. Kendi yok olacak yok olmak için uğraşan bir adam."

Tarihte ikinci adamların çok önemine değinerek, Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü örneğini veren İnce, "Şimdi birinci adama bak ikinci adama bak. Yani birinci adamın diploması yok, bulamadı, yandaş bir yazar dedi ki 'FETÖ'cüler çalmış diplomayı', FETÖ'cülerin açıklamasını duydunuz mu? 'Çalmaya gittik ama bulamadık' dediler." diye konuştu.

- Şiir kitabı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile televizyon programına çıkma isteğini Hatay'da da yineleyen İnce, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Şimdi ne yapıyor biliyor musunuz? Benim 30 sene önce yazdığım şiir kitabını almış, 'Bak bak' diyor, 'Burada erotik sözler var' diyor. Var sana mı soracak? Var. Sen Necip Fazıl'ı hiç okumadın mı cahil adam? Sen şiirden ne anlarsın, cahil adam. Ben senin gibi değilim ki dün dediğimi bugün demedim demem ki. Dedim, yazdım, ben yazdım, var mı itirazın? Ben o kitabı getirdim köyün meydanına Yalova'nın da varlıklı insanlarını çağırdım, o kitaptan da birer tane hediye ettim. Dedim ki 'Alın bu kasaya da paralı yardımda bulunun.' Kasadaki paraları topladım ilkokula o kitabın parasıyla fen bilgisi laboratuvarı yaptım. Benim bütün hayatımı didik didik ettiler, bir şey yoktu, ne bulacak ya öğretmenlik yaptım, milletin çocuklarına hizmet ettim, onlar mühendis, doktor oldu ben de onlardan gurur duydum. Ne var bunda? Ama bunla çok büyük keyif alıyorum, sakın ha moralimi bozduğunu düşünmeyin. Niye keyif alıyorum biliyor musunuz? Bunları görünce 'Tarzan zorda' diyorum, Tarzan zorda. Bu iş oldu."