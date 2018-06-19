Muharrem İnce'nin Hatay mitingi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Kamuda yükselmenin, kamuda müdür, genel müdür, müsteşar olmanın kurallarını koyacağız. Kamuda yükselirken kimse senin etnisitene bakmayacak, kimse mezhebine, cinsiyetine, sağcı mı solcu mu olduğuna bakmayacak. Kamuda yükselmenin kurallarını koyacağız." dedi.
İnce, Hatay'ın Defne ilçesindeki Sevgi Parkı'nda gerçekleştirdiği mitinginde, cumhurbaşkanı olması halinde ilk haftadan başlayarak, ilk 100 günde yapacaklarını anlattı.
Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) işten çıkarılanlar hakkında bir dava açılmışsa davanın sonucunu bekleyeceklerini belirten Muharrem İnce, hakkında dava açılmamış kişilerin hemen işe döneceklerini bildirdi.
100 gün içinde başta Kuleli Askeri Lisesi olmak üzere, kapatılan askeri lise ve askeri kurumları hemen açacağını anlatan İnce, şöyle konuştu:
"Askeriyede FETÖ'cü var diye askeri liseyi kapatıyorsun. Hakimlerin üçte biri FETÖ'cü o zaman hukuk fakültelerini de kapat. Onu niye kapatmıyorsun? Medya ile ilgili yasalar çıkartacağız. Medya yalaka olmaktan vazgeçecek. Medya, emin olun Erdoğan'a yaptıkları yalakalığın aynısını bana yapacak ama ben istemiyorum. 100 gün içinde cemevlerinin statüsünü ibadethane olarak değiştireceğiz. 100 gün içinde kamuda yükselmenin, kamuda müdür, genel müdür, müsteşar olmanın kurallarını koyacağız. Kamuda yükselirken kimse senin etnisitene bakmayacak, kimse mezhebine, cinsiyetine, sağcı mı solcu mu olduğuna bakmayacak. Kamuda yükselmenin kurallarını koyacağız. 100 gün içinde öğretmene, hemşireye, polise, din görevlisinde 3600 ek göstergeyi vereceğiz."
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, yine 100 gün içinde ekonomiyle ilgili temel kurumların özerkliğini sağlayacaklarına işaret ederek, kamu bankalarını yeniden düzenleyeceklerini, Ziraat Bankası'nın kredilerinin yüzde 80'ini çiftçiye, Halk Bankası'nın ise kredilerinin yüzde 80'ini esnafa KOBİ'lere vereceğini kaydetti.
Eximbank ve Kalkınma Bankası'nı yeniden düzenleyeceklerini kaydeden İnce, şunları söyledi:
"AB ile müzakereleri hızlandıracağız, hemen masaya oturacağız. Hemen bir Avrupa turu yapacağım. Avrupa'nın bütün başkentlerini gezip, yeni Türkiye'yi anlatacağım, özgür Türkiye'yi anlatacağım. Şu anda adayken AB'nin hemen hemen bütün büyükelçileriyle görüştüm. Japonya, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Avrupa'dakilerle hepsiyle görüştüm. Onlara '453 milyar dolar borcumuz var. Bu parayı nereden aldık. New York'tan aldık, Londra'dan, Singapur'dan aldık, Dubai'den aldık. Borcumuz borç ödeyeceğiz ama sizden borç aldığını betona yatırdı.' dedim. 'Ben buralardan borç alırsam fabrikalara, üretime yatıracağım' dedim."
İlk 100 günde "bölünen üniversiteleri" birleştireceğini aktaran İnce, hiçbir okula da zorunlu bağış alınmayacağını vurguladı.
- "Benim cumhurbaşkanlığımda kavga olmayacak"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Millet Kıraathanesi" projesine yönelik eleştirilerde bulunan İnce, meydanlarda "İnce kazanırsa, yardımları kesecek" dendiğini aktardı.
İnce, doğum, gebelik, dul maaşı, muhtaç asker ailesi yardımı, şartlı eğitim, öğrenci, kaymakamlık bursu, yoksullara kira yardımı, engelli bakımı ve fakir muhtaç yardımının asla kesilmeyeceğine dair vatandaşlara söz verdi.
Bu yardımları her yıl enflasyon oranında artıracaklarını bildiren Muharrem İnce, "Benim cumhurbaşkanlığımda kavga olmayacak, ayırmayacağım, kayırmayacağı, savurmayacağım. Milletin parasını savurmayacağım. Hakkını bilen, halkını bilen, haddini bilen bir cumhurbaşkanı olacağım ama şurasını söylemezsem olmaz. Haddimi bilen bir cumhurbaşkanı olacağım ama bilmeyene de haddini bildiren bir cumhurbaşkanı olacağım." diye konuştu.
"Hataylılar, bir büyük değişimi başlatmaya, umutları yaşartmaya umutları tazelemeye var mısınız? Tamam mı Hatay?" diyen İnce, sözlerine şöyle devam etti:
"Binali Yıldırım bile 'tamam' dedi siz mi demeyeceksiniz. Biliyorsunuz değil mi? Bir de bir gafı var onun mükemmel, gördünüz mü? Süper ya bu kampanyanın en neşeli adamı Binali Yıldırım, bayılıyorum. Yani canım sıkıldığı zaman koyun diyorum bir Binali Yıldırım kaseti de seyredelim. Mükemmel. Yani bir insan düşünün başbakanlık olmayacak 24'ünden sonra, kendini imha ediyor yani. Kendi yok olacak yok olmak için uğraşan bir adam."
Tarihte ikinci adamların çok önemine değinerek, Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü örneğini veren İnce, "Şimdi birinci adama bak ikinci adama bak. Yani birinci adamın diploması yok, bulamadı, yandaş bir yazar dedi ki 'FETÖ'cüler çalmış diplomayı', FETÖ'cülerin açıklamasını duydunuz mu? 'Çalmaya gittik ama bulamadık' dediler." diye konuştu.
- Şiir kitabı açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile televizyon programına çıkma isteğini Hatay'da da yineleyen İnce, değerlendirmelerine şöyle devam etti:
"Şimdi ne yapıyor biliyor musunuz? Benim 30 sene önce yazdığım şiir kitabını almış, 'Bak bak' diyor, 'Burada erotik sözler var' diyor. Var sana mı soracak? Var. Sen Necip Fazıl'ı hiç okumadın mı cahil adam? Sen şiirden ne anlarsın, cahil adam. Ben senin gibi değilim ki dün dediğimi bugün demedim demem ki. Dedim, yazdım, ben yazdım, var mı itirazın? Ben o kitabı getirdim köyün meydanına Yalova'nın da varlıklı insanlarını çağırdım, o kitaptan da birer tane hediye ettim. Dedim ki 'Alın bu kasaya da paralı yardımda bulunun.' Kasadaki paraları topladım ilkokula o kitabın parasıyla fen bilgisi laboratuvarı yaptım. Benim bütün hayatımı didik didik ettiler, bir şey yoktu, ne bulacak ya öğretmenlik yaptım, milletin çocuklarına hizmet ettim, onlar mühendis, doktor oldu ben de onlardan gurur duydum. Ne var bunda? Ama bunla çok büyük keyif alıyorum, sakın ha moralimi bozduğunu düşünmeyin. Niye keyif alıyorum biliyor musunuz? Bunları görünce 'Tarzan zorda' diyorum, Tarzan zorda. Bu iş oldu."
İnce, 24 Haziran'da cumhurbaşkanı olduğunda piyasalara güvenin geleceğini, faizlerin, doların, avronun ve enflasyonun düşeceğini, işsizliğin azalacağını, milli gelirin, üretim ve istihdamın artacağını kaydetti.
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- "Çocuklarınıza güzel hayaller kurduracağım"
Muharrem İnce, seçilmesi halinde yapacaklarına ilişkin, şunları anlattı:
"Din eğitimini şöyle yapacağız, muhafazakar bir aile 'Benim çocuğuma 2 saat din dersi yetmez, ben fıkıh istiyorum, kelam istiyorum, hadis istiyorum' derse, seçmeli ders olarak 'Baş üstüne' deyip o dersleri veririz ama bir başka aile diyorsa ki 'Ben zorunlu bu din dersini istemiyoruz' ona da vermeyiz. İsteyene istediği kadar istemeyene yok, böyle düzenleyeceğiz. Ben sizin çocuklarınıza güzel hayaller kurduracağım. Sizin çocuklarınıza matematik öğreteceğiz, yabancı dil öğreteceğiz."
Nitelikli niteliksiz okul ayrımını kaldıracaklarını vurgulayan İnce, herkesten 24 Haziran'a kadar en az 3 kişiyi ikna etmesini istedi.
Konuşmasının ardından İnce, vatandaşlarla özçekim yaptı.
(Bitti)
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