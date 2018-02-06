Muharrem İnce’nin iddialarına cevap

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Bizim delegelerimiz baskıyla, tehditle hareket etmezler. Onun için Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı adayının böyle bir ifade kullanmasını doğru bulmuyorum” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Bülent Tezcan, gazetecilerin Muharrem İnce’nin iddialarına ilişkin sorularını cevapladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, hiçbir delegelerine baskı uygulamadıklarını belirterek, “Bizim delegelerimiz baskıyla, tehditle hareket etmezler. Onun için Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı adayının böyle bir ifade kullanmasını doğru bulmuyorum” dedi.

İnce’nin 49 mükerrer oyun kimin tarafından verildiğini kendisine iletilmediğinin hatırlatılması üzerine Torun, “Sonuçta kendisi çok iyi bilir. O mükerrer oyları kimin attığını kendisi de bilir. Amaç burada çok görkemli bir kurultaya gölge dürmektir. Burada asla ve asla sonuca etki edecek, sonucu değiştirecek hiçbir olay yaşlanmamıştır” ifadelerini kullandı.

CHP kurultayındaki gıda zehirlenmesine ilişkin olarak Torun, “Çok üzgünüz. Gerekli yetkililer gerekli durumu ortaya koyanlar hakkında yasal takibat yapılacaktır. Zehirlenenlerin hepsi taburcu oldu. Tedavileri yapıldı” şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ise iddiaların gerçek olmadığını kaydederek, “Her şey çok açık. Kurultay delegelerimizin, kamuoyunun önünde gerçekleşti, seçimler yargının gözü önünde gerçekleşti. Bundan sonra geleceğe bakmak lazım. Artık spekülasyon arttıracak tartışmalar yapmanın partiye hiçbir faydası yoktur” diye konuştu.

İnce’nin kendisine 49 mükerrer imzanın vermediğine ilişkin soruya cevap veren Tezcan, Kılıçdaroğlu’nun mükerrer oyları İnce’ye yazılması yönünde beyan verdiğini söyledi. Tezcan, “Bunda şikayet edecek bir durum yok. Mükerrer imzalarla ilgili listeler çıktıktan sonra kendisine verilir. Onunla ilgili parti de mutlaka işlem yapılacaktır. Önce Parti Meclisi toplanması lazım” ifadelerini kullandı.