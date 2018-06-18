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Muharrem İnce'nin Kahramanmaraş mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 15:32 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: (1) - "Allah'ın izni, milletimizin desteğiyle cumhurbaşkanı olduğumda din dersini şöyle yapacağız; muhafazakar aile derse ki 'Benim çocuğuma 2 saat din dersi yetmez, fıkıh dersi istiyorum', o zaman baş üstüne deyip kaç saat istiyorsa seçmeli dersi vereceğiz. Öbürü de diyorsa ki 'Ben din dersi istemiyorum' ona da vermeyeceğiz"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Allah'ın izni, milletimizin desteğiyle cumhurbaşkanı olduğumda din dersini şöyle yapacağız; muhafazakar aile derse ki 'Benim çocuğuma 2 saat din dersi yetmez, fıkıh dersi istiyorum', o zaman baş üstüne deyip kaç saat istiyorsa seçmeli dersi vereceğiz. Öbürü de diyorsa ki 'Ben din dersi istemiyorum' ona da vermeyeceğiz." dedi.

İnce, Kahramanmaraş'ta düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, kendileri göreve geldiğinde kimsenin kaybetmeyeceği, herkesin kazanacağı bir dönem olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı adayı olduğu gün parti rozetini çıkardığını ve Türk Bayrağı rozetini yakasına taktığını anımsatan İnce, cumhurbaşkanı seçildiğinde sadece CHP'lilerden değil herkesimden insanın Bakanlar Kurulunda olacağını, böylelikle büyük bir barış, uzlaşma sağlanacağını vurguladı.

Bu büyük şemsiyenin altında tüm milleti buluşturacağını aktaran İnce, göreve geldikten hemen sonra OHAL'i kaldıracaklarını, Merkez Bankası başkanının bağımsız olacağını söyledi.

Dolardaki yükselişin durdurulamadığına işaret eden İnce, şöyle konuştu:

"Dolarla kavga etti, dolar yükseliyor. Avro ile kavga etti, o yükseldi. Şimdi de İnce ile kavga etti, o yükseliyor. Şu an sabah akşam bağıran bir cumhurbaşkanı var. Öğrencilerle, televizyona çıkıp onlarla geleceği konuşan bir cumhurbaşkanı olacağım. AK Parti'li anneler size sesleniyorum, fizik öğretmeni Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığında çocuklarımız iyi eğitim alacak. Çocuklarımız iyi yabancı dil ve matematik öğrenecek. Refah içerisinde yaşayacaklar. Gençlerimiz olimpiyatlarda madalya alacak. Tarıma dayalı sanayiyi geliştireceğiz. Meralarımızı, tarım alanlarımızı, insan gücümüzü atıl olmaktan kurtaracağız. Denizleri daha çok kullanacağız."

- "Taze kan lazım"

Muharrem İnce, göreve geldiğinde gençlerin geleceğe daha umutlu bakacağını, topraklardan bereket fışkıracağını aktararak, "Bunları yorgun bir adam yapamaz. Bunları 16 yıl ülkeyi yönetmiş, doları 1,30'dan alıp 4,60'a yükseltmiş biri yapamaz. Türkiye'ye taze bir kan lazım." diye konuştu.

Meydanlarda kavga değil üretim konuştuğunu, dünyanın artık aydan, marstan maden çıkarılmasından, sürücüsüz araçtan bahsettiğine işaret eden İnce, şöyle devam etti:

"Eğer bu büyük değişimleri yakalayamazsak, 100 yıl fakir kalacağız. Dünya değişiyor, değişime ayak uydurmalıyız. Erdoğan diyor ki 'Dindar ve kindar bir nesil yetiştireceğim'. Benim buna itirazım var. Dindar kesim yetiştirilmesine hiç bir itirazım yok ama bu ailenin işi. Allah'ın izni, milletimizin desteğiyle cumhurbaşkanı olduğumda din dersini şöyle yapacağız: muhafazakar aile derse ki 'Benim çocuğuma 2 saat din dersi yetmez, fıkıh dersi istiyorum', o zaman baş üstüne deyip kaç saat istiyorsa seçmeli dersi vereceğiz. Öbürü de diyorsa ki 'Ben din dersi istemiyorum' ona da vermeyeceğiz. İsteyene istediği kadar vereceğiz ama tüm çocuklara yabancı dil ve matematik öğreteceğiz. Bunu birlikte başaracağız. Ben meydanlarda hak hukuk diyorum, birisi de çıkmış çay, kek oralet diyor."

- "Camiye gitmemden niye rahatsız oluyorsun?"

Konuşması sırasında bazı videolar izleterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik eleştirilerini hatırlatan İnce, şunları kaydetti:

"Üzüldüğüm bir konu var. Dün diyor ki İstanbul mitinginde, 'Seçim yaklaştı Muharrem İnce camilerden çıkmıyor' diyor. 'Senin seçimden önce camide fotoğrafın var mı?' diyor. Biz camiye fotoğraf çektirmeye değil, ibadet etmeye gidiyoruz. Ayrıca camiye gitmemden niye rahatsız oluyorsun? Ben 5 vakit namaz kılıyorum demedim. Her gün cuma namazı kılıyorum. Seçim zamanı yaptığımız bir şey de değil. Sana mı soracağım camiye giderken, camiye gitmemden mi rahatsız oluyorsun? Sen Allah'ın tahsildarı mısın, sen kimsin? Bir Müslüman başka bir Müslümanın camiye gittiğini görünce mutlu olması lazım, bu üzülüyor. Camiden elini çek, orası meydanlarda konuşulacak şey değil. Sana bunları açıklayacak değilim."

- "Hava durumu bile Erdoğan'dan fazla izlenmiş"

İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik televizyondaki canlı yayında tartışma önerisini yineleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan sen bir yerde konuşuyorsun, ben bir yerde. 81 milyonun aynı anda bizi izleme şansı var. Ona buradan teklifte bulunuyorum. Maden ekonomistsin, madem ustasın Erdoğan, yüreğin varsa, cesaretin, bilgin varsa çık karşıma bir televizyonda. Ona bunu deyince benimle televizyona çıkıp bana reyting yaptırmazmış. Ben de sordum, o mu yoksa ben mi daha çok izleniyorum? Televizyon izlenme oranlarına baktım, Erdoğan'ın 4 katı izlenmişim. Sen yalan iftira söylüyorsun, kozmik odaya milleti sokuyorsun, FETÖ'nün kan kardeşisin, şehirleri betonlaştıran sensin, üniversiteleri bölen, şatafat düşkünü sensin, tarım hayvancılığı bitiren sensin. Gel karşıma gel, televizyona çık. Millet bıkmış artık, yalan dolandan bıkmış. Hava durumu bile Erdoğan'dan fazla izlenmiş. Diyorum ki gel benimle televizyona çık da senin de havan olsun."

Mutfaktaki enflasyonun yüzde 30'a ulaştığını artık tencerede aş değil taş piştiğini savunan İnce, "Millet 1,5 liraya çay içemiyor, sen kilosu 4 bin 500 liraya beyaz çay içiyorsun. Karşıma gelmiyor uzaktan konuşuyor. Bir de kibir var. Büyük adam o. Erdoğan'a İsra Suresi 37. ayetini hatırlatıyorum. Erdoğan, bu kibri bırak, karşıma çık, Erdoğan şunu bil; ben garibanların temsilcisiyim, sen saraylıların temsilcisisin. Halk çocuğu olan benim, milletin evladı benim. Sen zengin sofralarında geziyorsun, ben gönül köprüleri kuruyorum. Bu memleketi daha fazla soydurmayacağım." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
CHP Kahramanmaraş miting muharrem ince

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