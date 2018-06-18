Muharrem İnce'nin Kahramanmaraş mitingi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Her mahallede bir kıraathane değil, bir kreş açacağız. Çocuk kreşe, kadın işe gidecek. O kreşlerde de kadınlar çalışacak." dedi.

İnce, Kahramanmaraş'ta düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Allah'ın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğunda, Marmaris'teki 300 odalı yazlık sarayı, engelli vatandaşlara tahsis edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı olduğunda 18 yaşına kadar devlet gözetiminde olan kimsesiz çocukları sokağa atmayacağını, hemen devlet kadrosuna alacağını anlatan İnce, kendi döneminde hiçbir ayrımcılık yapılmayacağını bildirdi.

Ev kadınlarının sigorta primleriyle ilgili çalışma yaptıklarını vurgulayan İnce, "Kadınların çalışma hayatına girebilmeleri için çocuk bakımını çözmemiz gerek. Her mahalleye bir kıraathane değil, bir kreş açacağız. Çocuk kreşe, kadın işe gidecek. O kreşlerde de kadınlar çalışacak." diye konuştu.

İnce, gençlere 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500'er liralık karşılıksız burs vereceklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Bugün devletten yardım alan vatandaşlarımız var. Bu parayı Tayyip Erdoğan mı, AK Parti mi veriyor? Devlet veriyor. Benim dönemimde bu yardımları artıracağız. Çünkü benim dönemimde hırsızlık olmayacak, devletin çok parası olacak. Ben buraya bir uçakla geldim. Kiraladık, onunla geldim. Parayı nereden bulduk, sizin paralarınızla, yapılan bağışlardan uçağı kiraladık geldim. Erdoğan dün İstanbul'a üzerinde Türkiye Cumhuriyeti yazan devletin uçağıyla geldi. Yani devletin uçağını, helikopterini kullanıyor. Kanun 'Seçime son 10 günde devletin uçağını, arabasını, helikopterini kullanamazsın' diyor. Ama kanun falan takmıyor adam. Benim cumhurbaşkanlığımda ben dahil herkes kanunlara uyacak."