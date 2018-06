Muharrem İnce'nin Kilis mitingi

"Suriye politikası sırf bir inat uğruna buraya geldi. Ben meydanlarda fabrika, üretim, gelecek, gençlere iş, aş diyorum. Bakın gelecek karanlık. 1,30'dan aldığı doları, 4,75'e getirdi. Erdoğan bir daha seçilirse 8 lira olur. Türkiye'nin yeni bir umuda ihtiyacı var. Ben meydanlarda kadınları iş yaşamına sokalım, her mahalleye kreş diyorum, topraklarımızdan bereket fışkırsın diyorum. O bana 'Bay Muharrem' diyor, millet de ona 'bay bay Recep' diyecek. Bana diyor ki 'Menderes öldürülürken neredeydin?' Bu tarih cahili bana soruyor, Menderes 61'de asıldı, ben 64'te doğdum. Dünyada yoktum ki... Ama kendisi doğmadan 4 sene önce ilkokula gitmiş. Erdoğan ben senin kadar yetenekli değilim. Doğmadan 3 sene önce Menderes'i hatırlamıyorum."

KİLİS (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Millet Kıraathaneleri Projesini eleştirerek, "O, her mahalleye kıraathane açacakmış, ben her mahalleye kreş açacağım. Çocuk kreşe, anne işe. O kreşte de sadece kadınlar çalışacak." dedi.

- Fotoğraf tartışması

İnce, cami tartışmalarına da değinerek, ibadet yaşantılarıyla ilgili bilgi verip, "Biz camiye fotoğraf çektirmeye gitmiyoruz, ibadete gidiyoruz ama benim haberim olmadan arkadaşların çektirdiği fotoğraflar var. İsterlerse kendisine göndereceğim ama kendisinden bir şey istiyorum, sen de üniversite yıllarından fotoğraf gönder. Ben sana istediğin kadar üniversite arkadaşlarımla fotoğraf göndereyim, sen de bana gönder. Erdoğan'ın yanıldığı yer şurası, unutma her kuşun eti yenmez." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile canlı yayında tartışma önerisini yineleyen İnce, tartışmada da Suriye politikası nedeniyle sınır kentlerinin geldiği noktayı ve mazotu konuşmak istediğini kaydetti.

Göreve geldiğinde çiftçinin kullanacağı mazotun 3 lira olacağını belirten İnce, şöyle devam ett:

"Meydanlarda yalan söylüyorsunuz. Meydanlarda millete diyorsunuz ki 'Muharrem İnce bunu kesecek' diye. Bu paraları siz mi veriyorsunuz, devlet veriyor. Benim dönemimde hırsızlık olmayacağı için devletin kasasında daha fazla para olacak ve fakir fukaraya daha fazla yardım yapacağım. 16 sene sonra projeye bak, her mahalleye kıraathane açacakmış. Bunun kek projesi de yalan. Bunun kek projesi de yenmez. Şeker fabrikalarını sattı mı? Keklere şekeri nereden bulacaksın? Bu kek verse bile şekersiz kek verecek. O, her mahalleye kıraathane açacakmış, ben her mahalleye kreş açacağım. Çocuk kreşe, anne işe. O kreşte de sadece kadınlar çalışacak. CHP'li AK Partili yok. Hepsi benim kardeşim. Allah'ın izniyle milletimizin isteğiyle cumhurbaşkanı seçildiğimde Bakanlar Kurulunu sadece CHP'lilerden yapmayacağım. Sağcı, solcu, başörtülü, başı açık demeden 81 milyonu bir araya getireceğim."