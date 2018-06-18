Muharrem İnce'nin Kilis mitingi

KİLİS (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Millet Kıraathaneleri Projesini eleştirerek, "O, her mahalleye kıraathane açacakmış, ben her mahalleye kreş açacağım. Çocuk kreşe, anne işe. O kreşte de sadece kadınlar çalışacak." dedi.

İnce, Kilis'teki mitinginde, Türkiye'nin bir hukuk devleti, başı dik bir ülke olacağını söyledi.

Ülke sınırlarının delik deşik olduğunu ve kalbura döndüğünü öne süren İnce, "Kilis'te Kilisli mi çok Suriyeli mi? Böyle bir devlet olur mu? Ben cumhurbaşkanı seçildiğimde derhal Şam'a büyükelçi atayacağım. Bülbül'ü altın kafese koymuşlar, ille de vatanım demiş. Suriye'de yeni bir anayasa yapılmalı. Suriye'de ve dışında yaşayanların katıldığı BM gözetiminde bir seçim yapılmalı. Bundan sonra da Suriyeliler davul zurnayla memleketine geri dönmeli. Allah'ın izniyle bunu başaracağız." diye konuştu.

Türkiye'nin devasa sorunlarını yorgun bir kişinin çözemeyeceğini, o yüzden ülkenin taze bir kana ihtiyacının olduğunu belirten İnce, şöyle konuştu:

"Suriye politikası sırf bir inat uğruna buraya geldi. Ben meydanlarda fabrika, üretim, gelecek, gençlere iş, aş diyorum. Bakın gelecek karanlık. 1,30'dan aldığı doları, 4,75'e getirdi. Erdoğan bir daha seçilirse 8 lira olur. Türkiye'nin yeni bir umuda ihtiyacı var. Ben meydanlarda kadınları iş yaşamına sokalım, her mahalleye kreş diyorum, topraklarımızdan bereket fışkırsın diyorum. O bana 'Bay Muharrem' diyor, millet de ona 'bay bay Recep' diyecek. Bana diyor ki 'Menderes öldürülürken neredeydin?' Bu tarih cahili bana soruyor, Menderes 61'de asıldı, ben 64'te doğdum. Dünyada yoktum ki... Ama kendisi doğmadan 4 sene önce ilkokula gitmiş. Erdoğan ben senin kadar yetenekli değilim. Doğmadan 3 sene önce Menderes'i hatırlamıyorum."