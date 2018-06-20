Muharrem İnce'nin Mersin mitingi

MERSİN (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Televizyonları uyarıyorum, bakın 104 mitingimde yanlış yaptınız, şimdi geriye kaldı 3 büyük kentin mitingi. Ben de meydanlara gönlünü koyan, yüreğini koyan, beni dinlemeye gelen vatandaşlarıma sesleniyorum. Eğer aynı numarayı İstanbul, Ankara, İzmir'de de yaparlarsa miting meydanından kanalların önüne gideceğiz hep birlikte." dedi.

İnce, Mersin'de Tevfik Sırrı Gür Stadı yanında düzenlenen mitingde, bir siyasetçinin "Meydanlar doluysa sevinebilirsin, balkonlar doluysa işler iyi demektir, çatılar da doluysa kazandın demektir" dediğini anlattı.

Bir değişimin karşısına çıkanın mutlaka yok olduğunu savunan İnce, şöyle devam etti:

"Bir değişim rüzgarı bu, tepeden tırnağa bir rüzgar bu, bir halk hareketi bu, oldu bu iş, oldu bu iş. Allah'ın izni milletimizin isteğiyle yorgun adam gidecek, Türkiye'nin başına taze bir kan gelecek. 48 gündür, meydanlardayım. 104. mitingimiz bu, yarın İzmir 105, öbür gün Ankara 106 ve cumartesi son İstanbul ile bitiriyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir bu 3 miting için medyaya bir çağrıda bulunuyorum ve vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunuyorum. Ben konuşurken benim mitingimi kestiniz, aday olmayan Binali Yıldırım'a bağlandınız. Binali Yıldırım aday değil, başbakanlık ortadan kalkıyor, yok. Cumhurbaşkanı adayını kesip Binali Yıldırım'a bağlandınız. Erdoğan şimdi Mardin'de saatlerdir mitingini bekletiyor. Niye? Ben başlatayım hemen sahneye çıkacak beni göstermeyecekler, onu gösterecekler. Bu nedir biliyor musunuz? Tarzan zorda, Tarzan zorda..."