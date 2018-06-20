Muharrem İnce'nin Mersin mitingi

MERSİN (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Televizyonları uyarıyorum, bakın 104 mitingimde yanlış yaptınız, şimdi geriye kaldı 3 büyük kentin mitingi. Ben de meydanlara gönlünü koyan, yüreğini koyan, beni dinlemeye gelen vatandaşlarıma sesleniyorum. Eğer aynı numarayı İstanbul, Ankara, İzmir'de de yaparlarsa miting meydanından kanalların önüne gideceğiz hep birlikte." dedi.
İnce, Mersin'de Tevfik Sırrı Gür Stadı yanında düzenlenen mitingde, bir siyasetçinin "Meydanlar doluysa sevinebilirsin, balkonlar doluysa işler iyi demektir, çatılar da doluysa kazandın demektir" dediğini anlattı.
Bir değişimin karşısına çıkanın mutlaka yok olduğunu savunan İnce, şöyle devam etti:
"Bir değişim rüzgarı bu, tepeden tırnağa bir rüzgar bu, bir halk hareketi bu, oldu bu iş, oldu bu iş. Allah'ın izni milletimizin isteğiyle yorgun adam gidecek, Türkiye'nin başına taze bir kan gelecek. 48 gündür, meydanlardayım. 104. mitingimiz bu, yarın İzmir 105, öbür gün Ankara 106 ve cumartesi son İstanbul ile bitiriyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir bu 3 miting için medyaya bir çağrıda bulunuyorum ve vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunuyorum. Ben konuşurken benim mitingimi kestiniz, aday olmayan Binali Yıldırım'a bağlandınız. Binali Yıldırım aday değil, başbakanlık ortadan kalkıyor, yok. Cumhurbaşkanı adayını kesip Binali Yıldırım'a bağlandınız. Erdoğan şimdi Mardin'de saatlerdir mitingini bekletiyor. Niye? Ben başlatayım hemen sahneye çıkacak beni göstermeyecekler, onu gösterecekler. Bu nedir biliyor musunuz? Tarzan zorda, Tarzan zorda..."
Medyaya seslenen İnce, "Televizyonları uyarıyorum, bakın 104 mitingimde yanlış yaptınız, şimdi geriye kaldı 3 büyük kentin mitingi. Ben de meydanlara gönlünü koyan, yüreğini koyan, beni dinlemeye gelen vatandaşlarıma sesleniyorum. Eğer aynı numarayı İstanbul, Ankara, İzmir'de de yaparlarsa miting meydanından kanalların önüne gideceğiz hep birlikte. Bakalım el mi yaman bey mi yaman. Manşet atan Erdoğan, televizyonlara program yapan Erdoğan, manşetlere direne direne gelen ben. Saraylı Erdoğan, devletin uçağıyla gezen Erdoğan, devletin parasını harcayan Erdoğan, milletin parasıyla miting yapan ben." ifadesini kullandı.
İnce, bu seçimin saraylılarla milletin evladı arasında geçeceğini iddia etti.
- "Türkiye'yi yeniden toparlamamız lazım"
Türkiye'nin dış politikasını da eleştiren İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kavgalı olmadığımız kimse yok, 4 milyon Suriyeli Türkiye'de yaşıyor. 40 milyar dolar para harcadık. Neden? Erdoğan'ın kaprisleri yüzünden, kişisel kavgası yüzünden, Esad ile kavgası yüzünden ama bizim paralarımız gitti. 'Rus uçağını düşürdük' dedi, 'Ben talimat verdim' dedi sonra vazgeçti, 'Davutoğlu yaptı' dedi sonra 'Hava kuvvetleri komutanı yaptı' dediler sonra pilota kadar geldi iş. Türkiye'nin el atıp da bozmadıkları hiçbir şeyi kalmadı. Her şeyini bozdular. Şimdi bu bizim yeni dönemde Türkiye'yi yeniden toparlamamız lazım yeniden."
Bu seçimin Türkiye'deki diğer seçimlerden farklı olacağını ifade eden İnce, Muharrem İnce cumhurbaşkanı olduğunda AK Partililerin de kazanacağını söyledi.
Gelir adaletsizliğine son vereceklerini, işsizliği yüzde 5'in altına düşüreceklerini, turizmde 60 milyon turist, 60 milyar dolar gelir hedefini milletin önüne koyacaklarını anlatan İnce, "Benim cumhurbaşkanlığım, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığına benzemeyecek. O camdan konuşacak ben küçük notlar alıp candan konuşacağım. Kimseyi ayırmayacağım, kimseyi kayırmayacağım, milletin parasını savurmayacağım. Saraylarda yaşamayacağım." diye konuştu.
Hakkını bilen, haddini bilen, halkını bilen bir cumhurbaşkanı olacağını aktaran İnce, "Belki duymamıştır aramızda kalsın size bir şey söyleyeyim. Söz mü? Aramızda kalsın ama Erdoğan benimle televizyona çıkmaya korkuyor, mesela bir kere daha söyleyeyim belki siz buradaki AK Parti teşkilatına haber bırakırsanız da belki kabul eder. Erdoğan diyor ya 'Ben ustayım, dünya lideriyim' diyor ya bence çakma bir dünya lideri o. Gerçekten dünya lideri olsa bunu kabul eder. Ben diyorum ki Erdoğan'a istediğin bir televizyonda, istediğin bir saatte, gel seninle ekonomi tartışalım, hadi gel yüreğin varsa gel, bilgin varsa gel, cesaretin varsa gel Erdoğan." ifadesini kullandı.
İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kıraathane projesini de eleştirdi.
- "Zamanı gelecek hepsinin hesabını soracağız"
İnce, Erdoğan'ın kendisinin Niğde ziyareti sırasında şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etmediğini söylediğini aktararak konuşmasını şöyle sürdürdü:
"(Fatiha okumasını biliyor musun?) diyor. Şu fotoğrafı (ekrana İnce'nin Halisdemir'in mezarı başındaki fotoğrafını yansıtılıyor) gösterin. Evet, Erdoğan, senin yanından FETÖ'cüler hala gitmemiş, FETÖ'cüler seni kandırıyor, yanındaki FETÖ'cülere dikkat et. Bak sana yalan söylüyorlar. Fatiha okumasını bilmiyor derken ayıp ediyorsun, iki dakikalığına delikanlı ol. Ayıp ediyorsun. Senin derdin Fatiha değil, senin derdin ayet değil, senin derdin Kuran-ı Kerim değil, senin derdin ayet olsa Fatiha olsa Kuran-ı Kerim olsa 'Bakara makara' diyen adamı tutup kulağından atardın partiden, hadi oradan."
İnce, kimseye yalan söylemediğini, 5 vakit namaz kılmadığını ancak 15 yaşından beri cuma namazına gittiğini yineledi.
Okul müdürlerine talimat verildiğini iddia eden İnce, "Okul müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri, o attığınız tweetleri, attığınız mesajların hepsini biliyorum. Siz gidin önce çocukların okullarda temiz tuvaletlere girmelerine bakın, nitelikli okul niteliksiz okul ayrımına bakın. Kimsiniz siz? Valiler, kaymakamlar... İçlerinde namuslu, dürüst, Cumhuriyetçi kaymakamlar da var, haber veriyorlar. Meydanlarda geziyorlar sanki AKP'nin il başkanı, Tayyip Erdoğan'ın yaverleri gibi çalışıyorlar. Her birinizi bir kenara not ediyoruz, merak etmeyin, zamanı gelecek hepsinin hesabını soracağız hiç merak etmeyin." ifadesini kullandı.
(Sürecek)
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