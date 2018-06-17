Muharrem İnce'nin Tokat mitingi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Ben 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Allah’ın izni milletin isteğiyle kazanacağım onu görüyorum. Bakanlar Kurulu'nu yaparken, cumhurbaşkanı yardımcılarını belirlerken emin olabilirsiniz hepsini CHP’lilerden yapmayacağım. Toplumu kucaklayacak şekilde yapacağım" dedi. İnce, Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, dünyanın teknolojik olarak hızla büyüdüğü söyledi. Robotların 20 yıl sonra kadınların "elektronik evlat"ları olacağını ifade eden İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Dünya teknoloji olarak buraya giderken Erdoğan çıkıyor diyor ki; 'dindar ve kindar nesil yetiştireceğim'. Dindar nesil yetiştirilmesine, hiçbir itirazım yok ama o ailenin işi, aile karar verir. Bakın benim cumhurbaşkanlığımda din dersi nasıl olacak anlatayım. Muhafazakar bir aile derse ki 'haftada 2 saat din kültürü dersi benim çocuğuma yetmez, ben fıkıh istiyorum, kelam istiyorum, hadis dersi istiyorum, siyer dersi istiyorum' devlet de diyecek ki 'baş üstüne' seçmeli olarak kaç saat istiyorsa isteyene istediği kadar din dersi. Diğeri de diyecek ki 'ben din dersi istemiyorum'. Tamam sen de almayacaksın. İsteyene istediği kadar, istemeyene yok."

Cumhurbaşkanı seçildiğinde tarafsız bir cumhurbaşkanı olacağının altını çizen İnce, şu ifadeleri kullandı: "Benim projem 3B. Barışacağız. sağcı, solcu, Kürt, Türk yok. Alevi, Sünni, kadın, erkek yok. 4 Mayıs’ta parti rozetini çıkardım. Ceketimde Türk bayrağı var. Ben CHP’nin adayı olarak çıktım. Bu doğru, utanacak halim yok. Gurur duyuyorum. Ben 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Allah’ın izni milletin isteğiyle kazanacağım onu görüyorum. Bakanlar kurulunu yaparken, cumhurbaşkanı yardımcılarını belirlerken emin olabilirsiniz hepsini CHP’lilerden yapmayacağım. Toplumu kucaklayacak şekilde yapacağım. Türkiye’yi barıştıracağız. Ekonomik olarak büyüyeceğiz, Merkez Bankası bağımsız olacak. Yatırımcıların önünü açacağız, yabancı yatırımlara güven vereceğiz. Türkiye bir hukuk devleti olacak. Kuralları işleyen bir devlet olacak. Sanayimizi devreye sokacağız, meralarımızı, tarım alanlarımızı atıl bırakmayacağız." - "Gönül köprüleri kurmaya çalışıyorum" Türkiye’nin en büyük gücünün gençler olduğunu vurgulayan İnce, şunları kaydetti:

"Almanya’nın yaş ortalaması 40, İsveç’in yaş ortalaması 45, Türkiye’nin yaş ortalaması 29. Kadınlarımızı çalışma yaşamının içine dahil edeceğiz. Yüz kadından 32’si çalışıyor, bunu iki katına çıkaracağız. Kadının çalışmasındaki en büyük engel çocuk. O zaman ne yapacağız, her mahalleye bir kıraathane değil bir kreş açacağız. Ucuz olacak kreş, güvenli olacak. Gönül rahatlığıyla çocuğunu bırakacaksın. Bunu birlikte başaracağız. 1923’te büyük yokluklarla yola çıkanlar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve değerli arkadaşları yokluklarla kurdular. İşte Turhal Şeker Fabrikası. Nankör sen mi kurdun da satıyorsun? 'Dördüncü köprüyü İnce yapacakmış, nereye yapacaksın?' diyor. Ben dördüncü köprüyü Edirne’den Tokat’a gönül köprüsüyle kurdum. Milleti böldü, ayrıştırdı. Ben ayrışan milleti yeniden toparlamaya çalışıyorum. Gönül köprüleri kurmaya çalışıyorum. Türkiye’de ilk defa seçilmeden icraatlarım başladı. Nasıl oldu? Ben dedim ki OHAL’i 48 saat içinde kaldıracağım. 2 yıldır OHAL var. Baktı ki 'İnce hastalık' korkusu belirdi. 'OHAL’i seçimden sonra kaldıracağım' diyor. Öğretmenlere, polislere 3 bin 600 (ek gösterge) dedim. Baktım arkamdan onu dedi. İstanbul’da ikinci köprüyü Demirel yaptı, üçüncü köprüyü Erdoğan yaptı, bayramda Demirel’inki ücretsiz, Erdoğan’ın yaptığı ücretli. Yani olabilir, 'Kurban Bayramı’nda ücretsiz yaparız' diyor. Bin 500 danışmanın var. Niye onlara para veriyorsun, beni taklit ediyor. Benim Erdoğan’a faydam var. Özgür, mutlu, zengin, huzurlu Türkiye’de emekli bir cumhurbaşkanı olarak o da rahat edecek. Bunu birlikte başaracağız."