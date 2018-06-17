Muharrem İnce'nin Tunceli mitingi

TUNCELİ (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Din eğitimini şöyle yapacağız; Türkiye'deki muhafazakar bir kesim var. 'Benim çocuğuma iki saat din dersi yetmez', 'ne istiyorsun' diyoruz, 'ben fıkıh kelam tefsir istiyorum' diyor, 'baş üstüne' diyeceğiz. Madem sen bunu istiyorsun, devlet de sana seçmeli olarak bu dersi verecek. Bazıları da 'ben zorunlu din dersi istemiyorum' diyor, sana da vermeyeceğiz. İsteyene istediği kadar vereceğiz, istemeyene vermeyeceğiz. Din ve dil eğitiminin de çözümü budur." dedi. İnce, Tunceli'deki Seyit Rıza Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Türkiye'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) giremediği tek ilin Tunceli olduğunu belirterek, Tunceli'ye FETÖ'nün neden giremediğini burada bir kez daha anladığını söyledi. "Türkiye özgür olacak, Munzur özgür akacak." diyen İnce, "Her gittiğim yerden tekrarlıyorum. Şimdi siyaset uzun ince bir yol, uzun kısmı bitti, şimdi ince kısmındayız." ifadesini kullandı. - "Gel benimle televizyona çık" İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir televizyon kanalına çıkma teklifinde bulunduğunu hatırlatarak, bu teklifini birçok kez tekrarladığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine bu konuyla ilgili dün cevap verdiğini anımsatan İnce, şunları söyledi: "Bana tenezzül etti dedi ki seninle televizyon kanalına çıkarsam bana reyting yaptırırmış. Ben de çocuklara 'ben CNN, Haber Türk'e çıktım, Erdoğan da çıktı, şu reytingleri bir kontrol edin' dedim. Reytinglerde Erdoğan'ın 11, benimki 44. Dedim ki bir de hava durumu mu fazla izlenmiş, Erdoğan mı, baktım benim 4'te 1'im kadar izlenmiş, hava durumu bile Erdoğan'dan fazla izlenmiş. Tunceli'de rakibime sesleniyorum; bak reytingi sana ben katarım, benim 4'te 1'im kadar izlenmişsin, hava durumu kadar izlenmemişsin. Gel televizyona çık da havan olsun biraz. Gel korkma, sen dünya lideri değil misin, nasıl bir dünya lideri bu, bir dünya lideriysen ne diye korkuyorsun ben adam yemem ya korkma gel. Gel sana Türkiye'de ekonominin ne olduğunu, ne yapacağımızı anlatalım." Tunceli'nin okuma yazma oranının yüksek olduğunu belirten İnce, "Bakın siz TEOG birincisisiniz, TEOG birincisi... Ben de bir fizik öğretmeni olarak meydanlarda dindar ve kindar nesil isteyene dedim ki 'bak yanlış yapıyorsun, meydanlarda kuantum, gen teknolojisi, uzay madenciliği, sürücüsüz arabalar' dedim ve 'Ay'dan Mars'tan maden çıkarılacak' dedim." ifadelerini kullandı.