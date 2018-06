Muharrem İnce'nin Tunceli mitingi

TUNCELİ (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Üniversite öğrencileri, iki yıl içinde bütün yurtları bitirip sizleri FETÖ benzeri yapılara teslim etmeyeceğiz, söz. Her türlü ayrımcılığı bitireceğiz. Başı kapalı, açık, kadın, erkek yok böyle ayrımcılık, 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım." dedi.

- "Bu seçim iki zihniyetin seçimi olacak"

İnce, 4. köprüyü kendisinin yapacağını söylediğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "4. köprüyü nereye yapacaksın, açıkla" dediğini aktardı.

"Erdoğan, bak ben Edirne'den, Tunceli'ye gönül köprüsü kurdum. Dünyanın en büyük köprüsü bu." diyen İnce, şunları kaydetti:

"Ben diyorum ki hak, hukuk, adalet, Erdoğan diyor 'çay, kek oralet'. Yani 16 yılın sonunda bulduğu projeye bak. Ben diyorum ki her mahalleye bir kreş açalım, her mahallede bir kreş olsun, çocuklar kreşe, kadınlar işe gitsin. O diyor ki her mahallede bir kıraathane olsun ama emin olun ince hastalık kokusu menüyü bile değiştirdi. Çayla kek vardı, sonra kekin yanına çorba ilave etti, sonra Eskişehir'e gitti Tatar böreği ilave etti. Arnavut ciğeri, İzmir köfte, menü zenginleşiyor. Gündüz keki verdin bedavadan akşam yemek ne olacak?"

- "Ülkeyi Ankara'dan yöneteceğim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "Bay Muharrem" dediğini anımsatan İnce, Erdoğan'ın bu şekilde hitap ederek kendisini seçkinci ve elitist yere koymaya çalıştığını söyledi.