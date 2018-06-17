Muharrem İnce'nin Tunceli mitingi

TUNCELİ (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Üniversite öğrencileri, iki yıl içinde bütün yurtları bitirip sizleri FETÖ benzeri yapılara teslim etmeyeceğiz, söz. Her türlü ayrımcılığı bitireceğiz. Başı kapalı, açık, kadın, erkek yok böyle ayrımcılık, 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım." dedi. İnce, Tunceli'deki Seyit Rıza Meydanı'nda düzenlenen mitingde, bürokratların siyasilerle birlikte seçim çalışması yürüttüğünü ileri sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulunan İnce, şöyle konuştu: "Mesela ben '3600'ü (3600 ek gösterge) vereceğim' diyorum, 16 sene sonra aklı başına geliyor, 3600... Ben '48 saat içinde olağanüstü hali kaldıracağım' diyorum, aklı başına geldi, 'olağanüstü hali kaldıracağım' diyor. Bayramda İstanbul'a gidecek olan var mı? İstanbul'a gittin şimdi, Demirel'in yaptığı köprüden ücretsiz geçiyorsun, Erdoğan'ın yaptığı köprüden parayla geçiyorsun. Bayramdan sonra ikisi de parayla ama Demirel'in yaptığı köprüden gidiş geliş 11 liraya, Erdoğan'ın yaptırdığı köprüden 114'e gidiyorsun, 114'e geliyorsun. Yani Demirel'in yaptığı köprü 11 lira, Erdoğan'ın yaptırdığı köprü 228 lira. Dün aklı başına geldi Erdoğan diyor ki Kurban Bayramı'nda bizimkini de ücretsiz yaparız."

- "Bu seçim iki zihniyetin seçimi olacak" İnce, 4. köprüyü kendisinin yapacağını söylediğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "4. köprüyü nereye yapacaksın, açıkla" dediğini aktardı. "Erdoğan, bak ben Edirne'den, Tunceli'ye gönül köprüsü kurdum. Dünyanın en büyük köprüsü bu." diyen İnce, şunları kaydetti: "Ben diyorum ki hak, hukuk, adalet, Erdoğan diyor 'çay, kek oralet'. Yani 16 yılın sonunda bulduğu projeye bak. Ben diyorum ki her mahalleye bir kreş açalım, her mahallede bir kreş olsun, çocuklar kreşe, kadınlar işe gitsin. O diyor ki her mahallede bir kıraathane olsun ama emin olun ince hastalık kokusu menüyü bile değiştirdi. Çayla kek vardı, sonra kekin yanına çorba ilave etti, sonra Eskişehir'e gitti Tatar böreği ilave etti. Arnavut ciğeri, İzmir köfte, menü zenginleşiyor. Gündüz keki verdin bedavadan akşam yemek ne olacak?" - "Ülkeyi Ankara'dan yöneteceğim" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "Bay Muharrem" dediğini anımsatan İnce, Erdoğan'ın bu şekilde hitap ederek kendisini seçkinci ve elitist yere koymaya çalıştığını söyledi.

Kendisinin köy çocuğu olduğuna dikkati çeken İnce, "Ben köy çocuğuyum, saraylı olan sensin. Sen de bir zamanlar benim gibiydin." dedi. "Sende yerli ve milli olan hiçbir şey kalmadı artık." diyen İnce, "Sen bu ülkeyi Brüksel'den, Washington'dan yönetiyorsun. Ben Ankara'dan yöneteceğim Ankara'dan." ifadesini kullandı. - "Öğrencileri FETÖ benzeri yapılara teslim etmeyeceğiz" İnce, 24 Haziran'da olağanüstü hali kaldıracaklarını belirterek, kamuda yükselmenin en güzel ve en adil koşullarını ortaya koyacaklarını anlattı. Muharrem İnce, konuşmasına şöyle devam etti: "Üniversite öğrencileri, iki yıl içinde bütün yurtları bitirip sizleri FETÖ benzeri yapılara teslim etmeyeceğiz, söz. Her türlü ayrımcılığı bitireceğiz. Başı kapalı, açık, kadın, erkek yok böyle ayrımcılık, 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Demokrasimizi güçlendireceğiz, cumhurbaşkanı aleyhine tweet atamayan bir gençlikten hayır gelmez bu memlekete. Beni eleştirecek, o televizyonlara yandaş gazetecilerle çıkmayacağım. Üniversite öğrencileriyle milletin önünde tartışacağım. Bankaları yeniden yapılandıracağız. Ziraat Bankası bir milyar dolar krediyi medya patronuna vermeyecek, çiftçiye verecek. Emekliler, en düşük emekli maaşı ile en yüksek emekli maaşı arasında 8-9 kat fark var. Böyle bir adaletsiz ülkede barış, kardeşlik olmaz."