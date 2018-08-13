Muharrem İnce'den hükümete destek: Vakit 'ne halleri varsa görsünler' demek vakti değil

24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Türkiye-ABD kriziyle birlikte yapılması gereken ekonomik planlamalarla ilgili açıklamalarda bulundu. İnce, "Vakit, olanı biteni izleyip, “ne halleri varsa görsünler” demek vakti değildir. Ülkesine karşı sorumluluk hisseden herkes ve her kurum, gücü yettiği kadarıyla, bu durumdan kurtulmak için çareler geliştirmek zorundadır" dedi.

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“En çok ihtiyacımız olan şey “ortak akıl”. Ancak, bırakın ortak aklı, ortada bir akıl da yok. Bilgisizlik, inat ve telaş içindeki iktidarın, kendisi farkında olmasa da, teknik ve siyasi yardıma ihtiyacı olduğu açık.

Vakit, olanı biteni izleyip, “ne halleri varsa görsünler” demek vakti değildir. Ülkesine karşı sorumluluk hisseden herkes ve her kurum, gücü yettiği kadarıyla, bu durumdan kurtulmak için çareler geliştirmek zorundadır.

'CHP HEMEN 'KRİZ KOMİTESİ' KURMALIDIR'



Bu nedenle, CHP ana muhalefet partisi olduğunu ve halkın kendisine verdiği uyarı görevini hatırlayarak, hemen bir “Kriz Komitesi” kurmalıdır: