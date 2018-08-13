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Muharrem İnce'den hükümete destek: Vakit 'ne halleri varsa görsünler' demek vakti değil

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.08.2018 09:55 | Son Güncelleme

CHP'li Muharrem İnce, Türkiye ile ABD arasında yaşanan krizde hükümetin yanında olduğunu belirterek "Vakit, olanı biteni izleyip, 'ne halleri varsa görsünler' demek vakti değildir." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'den hükümete destek: Vakit 'ne halleri varsa görsünler' demek vakti değil

24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Türkiye-ABD kriziyle birlikte yapılması gereken ekonomik planlamalarla ilgili açıklamalarda bulundu. İnce, "Vakit, olanı biteni izleyip, “ne halleri varsa görsünler” demek vakti değildir. Ülkesine karşı sorumluluk hisseden herkes ve her kurum, gücü yettiği kadarıyla, bu durumdan kurtulmak için çareler geliştirmek zorundadır" dedi.

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“En çok ihtiyacımız olan şey “ortak akıl”. Ancak, bırakın ortak aklı, ortada bir akıl da yok. Bilgisizlik, inat ve telaş içindeki iktidarın, kendisi farkında olmasa da, teknik ve siyasi yardıma ihtiyacı olduğu açık.

Vakit, olanı biteni izleyip, “ne halleri varsa görsünler” demek vakti değildir. Ülkesine karşı sorumluluk hisseden herkes ve her kurum, gücü yettiği kadarıyla, bu durumdan kurtulmak için çareler geliştirmek zorundadır.

'CHP HEMEN 'KRİZ KOMİTESİ' KURMALIDIR'

Bu nedenle, CHP ana muhalefet partisi olduğunu ve halkın kendisine verdiği uyarı görevini hatırlayarak, hemen bir “Kriz Komitesi” kurmalıdır:

1- Cumhuriyeti kuran partinin, Cumhuriyetin sürüklendiği felaket karşısında eli kolu bağlı kalmayacağı gösterilmelidir. Karşımızdaki felaket birkaç eleştiriyle geçiştirilecek türden bir manzara değildir.

2- CHP yönetimindekiler, koltuklarının ikbali kadar, memleketin ikbali için de mücadele vermeleri gerektiğini hatırlayarak, yaşanan krize karşı alınması gereken ekonomik tedbirler geliştirip, hükümet ve kamuoyuyla paylaşmalıdır.

3-Uluslararası topluma, özellikle bize yönelik saldırgan bir tutum takınan ABD yönetimine karşı tavrımızı açıkça ortaya koymalıyız. İktidarın uyguladığı yanlış politikaların karşısında olsak da, ülkemizin ve milletimizin çıkarlarının sonuna kadar yanında olduğumuzu ilan etmeliyiz.”

AKŞENER: YARDIMA HAZIRIZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kötüye giden ekonomik tablo karşısında hükümete destek vererek, birlikte hareket etme çağrısı yapmıştı.

Türk Lirası’nda değer kaybı hızla artarken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanları toplantısı sonrası hükümete destek açıklaması yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Dünü ve bugünü yarın konuşmak üzere sayın Cumhurbaşkanı’na çağrıda bulunuyoruz; gelin etrafınızı saran, sizi sürekli yanıltan o ekonomi kurmaylarından bir an evvel kurtulun. Türkiye Cumhuriyeti, aile şirketiniz değil. Ekonomik tabloyu bozarken yalnızdınız, çözüm için birlikte hareket etmeye hazırız. Bugün için ülkemiz ve milletimiz adına Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yanındayız. Merkez Bankası’na müdahale etmekten vazgeçin.”

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Anahtar Kelimeler:
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