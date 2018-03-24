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Muhsin Yazıcıoğlu için mevlit okutuldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2018 21:41 | Son Güncelleme

Adıyaman Alperen Ocakları tarafından Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu için mevlit okutuldu.Adıyaman Alperen Ocakları tarafından Yenipınar Camiinde Muhsin Yazıcıoğlu, Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, Kaya İstektepe, Gazeteci İsmail Güneş için mevlit okutuldu.

Muhsin Yazıcıoğlu için mevlit okutuldu

Adıyaman Alperen Ocakları tarafından Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu için mevlit okutuldu.
Adıyaman Alperen Ocakları tarafından Yenipınar Camiinde Muhsin Yazıcıoğlu, Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, Kaya İstektepe, Gazeteci İsmail Güneş için mevlit okutuldu. Mevlidi şerifin ardından şehitlerimiz için dua edildi. Cami çıkışında cemaate helva ikramında bulunuldu.
Alperen Ocakları Başkanı Sinan Önder mevlit sonrası yaptığı açıklamada, “Türk İslam birliğini her zaman Kızıl Elma edinmiş bir dava adamı olan, davasında taviz vermeyen merhum Muhsin Yazıcıoğlu suikastinin üzerinden bu yana 9 yıl geçmiş olmasına rağmen olayın faillerinin hala bulunmamış olması, açılan mahkemelerin sonuçlanmaması hepimizi derinden üzmektedir.
Bir siyasi partinin genel başkanının da içinde bulunduğu helikopter düşürülüyor. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül düşen helikopterin parçalarının nasıl söküldüğünü çekilen videoda izliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan Muhsin Başkan için sağ kolum diyor. Dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç bu davanın bizim için namus borcu olduğunu söylüyor ama 9. yılına gireceğimiz ölüm yıldönümünde hala elle tutulur adli ve idari soruşturma yürütülmüyor. 21. yüzyılda iki saate yakın 112 acil hattıyla irtibat kuran İsmail Güneş ne yazık ki hala bulunmayı bekliyor. Fidan annemiz ‘Devlet ne zaman çağırsa oğlum gitti, oğlum bir defa çağırdı devlet yanına gitmedi’ diyerek yüreklerimizi yaktı. Buradan bir defa daha adli makamlara sesleniyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu’nun bindiği helikopter düşmemiş, düşürülmüştür. Bu olayın çözüme kavuşturulmasını, faillerin bulunmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhsin Yazıcıoğlu için mevlit okutuldu

Muhsin Yazıcıoğlu için mevlit okutuldu

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