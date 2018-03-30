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Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 9. yılında anıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 23:52 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Muhsin Yazıcıoğu, Türkiye’nin yiğit ve cesur bir evladıydı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Muhsin Yazıcıoğu, Türkiye’nin yiğit ve cesur bir evladıydı. Zor dönemlerinde milletin yanında durdu. Milleti de şimdi onu hayırla anıyor. Vefatının üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen Muhsin Yazıcıoğlu’nun Türk milletinin kalbindeki ve zihnindeki yeri ve önemi hiç değişmedi” dedi.
Geçirdiği helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden BBP’nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 9. yılı dolayısıyla anıldı. ATO Congresium’da düzenlenen programa, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kırım Türkleri Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, milletvekilleri, STK temsilcileri, kanaat önderleri ve çok sayıda davetli katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan anma gecesinde, merhum lider için dualar edildi.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Muhsin Yazıcıoğlu’nun yiğit ve cesur bir millet adamı olduğunu vurguladığı konuşmasında, “Milletinin değerleriyle mücadele eden Muhsin Yazıcıoğlu’nu bugün Türk milleti rahmetle anmaktadır. Muhsin Yazıcıoğu, Türkiye’nin yiğit ve cesur bir evladıydı. Zor dönemlerinde milletin yanında durdu. Milleti de şimdi onu hayırla anıyor. Vefatının üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen Muhsin Yazıcıoğlu’nun Türk milletinin kalbindeki ve zihnindeki yeri ve önemi hiç değişmedi” ifadelerini kullandı.
Yazıcıoğlu’nun hayatını Türk-İslam ülküsüne adadığını kaydeden Yılmaz, “Merhum Yazıcıoğlu yüreği millet aşkı ve ülke sevdasıyla dolu bir dava adamı olarak öne çıktı. Son nefesini verene kadar da aynı aşk ve heyecanla ülkesine hizmet etti. Muhsin Yazıcıoğlu inandıklarını söylemekten asla vazgeçmedi. Milletinin istiklali ve istikbali için birçok zorluğa göğüs gerdi, inanmış bir fikir ve dava adamıdır. Kişiliği, karakteri, siyasi üslubu ve ilkeli duruşuyla milletimizin yetiştirdiği örnek şahsiyetlerden biridir” diye konuştu.
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal yaptığı konuşmada, Yazıcıoğlu’nun verdiği sözlerin bedelini ödeyen ender adamlardan olduğunu vurgulayarak, “Sözlerinin arkasına bedeli ödenmiş bir hayatı koyanlar toplumlara ilham verir. Ben tanışmakla müşerref olduğum nadir insanlardan birisi için bugün buradayım” dedi.
Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, Yazıcıoğlu’nun Anadolu ruhunu taşıyan, Ankara’yı dönüştürüme mücadelesi veren bir kişilik olarak hafızalarda yer aldığını ifade etti. Vesayet düzenine karşı Yazıcıoğlu’nun dimdik durduğunu belirten Yalçın, milli iradeyi ortadan kaldırmayı amaçlayan her türlü hayasız girişimin karşısında durduğunu söyledi.

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