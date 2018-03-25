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Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 9. yılı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2018 12:04 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: - "Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümünün aydınlatılması için adalet mücadelemiz devam edecek"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümünün aydınlatılması için adalet mücadelelerinin devam edeceğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, 2009 yılında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınında helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Yazıcıoğlu'nun, vefatının 9. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Aramızdan ayrılışının 9. yıl dönümünde Yazıcıoğlu'nu rahmetle anıyor, şüpheli ölümünün aydınlatılması için adalet mücadelemizin devam edeceğini yineliyorum." ifadesini kullandı.

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