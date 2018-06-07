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"Muhtarlar birliğini kuracağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2018 22:15 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan: - "CHP iktidarında muhtarlar mahallesinin, köyünün, kendi bölgesinin devlet nezdinde halkın lideri, temsilcisi olacak" - "Bütün Türkiye'de muhtarları organize edecek muhtarlar birliğini kuracağız"

KİLİS (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "CHP iktidarında muhtarlar mahallesinin, köyünün, kendi bölgesinin devlet nezdinde halkın lideri, temsilcisi olacak." dedi.

Tezcan, partisinin Kilis il teşkilatınca bir restoranda muhtarlar için düzenlediği iftar etkinliğinde muhtarlara verilenlerin yetmediğini belirterek, daha fazlasının yapılması gerektiğini söyledi.

Muhtarlarla ilgili Türkiye’de ezber bozan parti olduklarını ifade eden Tezcan, şunları kaydetti:

"Şu anda muhtarlara ne verildiyse iktidarı mecbur bırakan biziz. Kısaca söylüyorum, CHP iktidarında muhtarlar mahallesinin, köyünün, kendi bölgesinin devlet nezdinde halkın lideri, temsilcisi olacak. Hükümetin vatandaş nezdindeki temsilcisi değil, vatandaşın devletin önündeki lideri olacak. Muhtarlar kanunu çıkaracağız. Muhtarların bütçesi olacak. Kendi büroları olacak. Bürolarının gideri bütçesinden, Hazine giderlerinden harcanacak. Muhtarın mutlaka bir elemanı olacak. Büro, bütçe, sekreter bu üçü hazine bütçesinden harcanacak. Muhtarın cebinden para çıkmayacak. Bütün Türkiye'de muhtarları organize edecek muhtarlar birliğini kuracağız. Haksız rekabeti ortadan kaldıracağız. Sigorta primleriyle ilgili sıkıntılı duruma son vereceğiz."

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CHP Genel Başkan yardımcısı Bülent Tezcan CHP'nin muhtarlarla iftarı

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