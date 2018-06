"Muhtarlar için bütün düzenlemeleri yaptık"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, muhtarların gerek İl Özel İdaresi gerekse belediye meclislerinde karar ve oy hakkı olması gerektiğini belirterek, "Alınan kararlarda mutlaka onun da iradesi olmalı. Biz muhtarlarımızın daha etkin, daha verimli çalışabilmesi için bütün düzenlemeleri yaptık." dedi.

Torun, seçim çalışmaları kapsamında Fatsa ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Esnaftan 24 Haziran'da yapılacak seçimler için destek isteyen Torun, Fatsa ilçe meydanında toplanan vatandaşlara da seslendi.

Torun, bütün vatandaşlara, 24 Haziran'da sandık başına giderek oy kullanmaları çağrısında bulunarak, bu seçimin Türkiye için önemli olduğunu söyledi.

Torun, 24 Haziran'da iktidarı göndereceklerini savunarak, "Sıktığımız her el ve bize bakan her çift göz bu iktidarın gitmesini istiyor. Çünkü gerçekten vatandaşlar artık geçinemiyor. Hepsi ayrışmış ve korkutulmuş. Vatandaşlar artık bu baskıdan ve bu zulümden kurtulmak istiyor. Her şeyden önce nefes almak istiyor." diye konuştu.

Seçim beyannamesinde de olduğu gibi Esnaf Bakanlığının gündemlerinde olduğuna işaret eden Torun, esnafın sorunlarını çözmek ve onların daha kurumsal yapıda çalışması için Esnaf Bakanlığını mutlaka kuracaklarını ifade etti.