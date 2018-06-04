"Muhtarlar için bütün düzenlemeleri yaptık"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, muhtarların gerek İl Özel İdaresi gerekse belediye meclislerinde karar ve oy hakkı olması gerektiğini belirterek, "Alınan kararlarda mutlaka onun da iradesi olmalı. Biz muhtarlarımızın daha etkin, daha verimli çalışabilmesi için bütün düzenlemeleri yaptık." dedi.
Torun, seçim çalışmaları kapsamında Fatsa ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.
Esnaftan 24 Haziran'da yapılacak seçimler için destek isteyen Torun, Fatsa ilçe meydanında toplanan vatandaşlara da seslendi.
Torun, bütün vatandaşlara, 24 Haziran'da sandık başına giderek oy kullanmaları çağrısında bulunarak, bu seçimin Türkiye için önemli olduğunu söyledi.
Torun, 24 Haziran'da iktidarı göndereceklerini savunarak, "Sıktığımız her el ve bize bakan her çift göz bu iktidarın gitmesini istiyor. Çünkü gerçekten vatandaşlar artık geçinemiyor. Hepsi ayrışmış ve korkutulmuş. Vatandaşlar artık bu baskıdan ve bu zulümden kurtulmak istiyor. Her şeyden önce nefes almak istiyor." diye konuştu.
Seçim beyannamesinde de olduğu gibi Esnaf Bakanlığının gündemlerinde olduğuna işaret eden Torun, esnafın sorunlarını çözmek ve onların daha kurumsal yapıda çalışması için Esnaf Bakanlığını mutlaka kuracaklarını ifade etti.
Torun, İnsan Kaynakları Bakanlığı da kurulacağını belirterek, şöyle devam etti:
"İş gücümüzü planlamamız lazım. Mutlaka insanların çalışacağı, öğrenim göreceği ve yaşamını devam ettireceği süreci planlamamız lazım. Geleceği hep birlikte kurmamız gerekiyor. Kısacası biz sorunların çözümleri noktasında hazırlıklarımızı yaptık. Bütün çalışmalarımızı tamamladık."
- "Muhtarların bir bütçesi olmalı"
Muhtarların kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Torun, şunları kaydetti:
"Demokrasimizin en önemli unsuru. Vatandaşlarımız sokağa çıktığında, herhangi bir problemi olduğunda ilk başvurduğu kurum muhtarlardır. CHP olarak muhtarların sorunlarını biliyoruz. Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı ile bu çalışmaları yaptık. Seçim beyannamemizde de ifade ettiğimiz gibi muhtarlık kurumunu artık kurumsal yapıya kavuşturarak kalıcı binasını ve çalışan personelini mutlaka sağlayacağız. Aynı zamanda muhtarların bir bütçesi olmalı. Muhtarların gerek İl Özel İdaresi gerekse belediye meclislerinde karar ve oy hakkı olmalı. Alınan kararlarda mutlaka onun da iradesi olmalı. Biz muhtarlarımızın daha etkin, daha verimli çalışabilmesi için bütün düzenlemeleri yaptık."
Torun, daha sonra Perşembe ilçesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlardan destek istedi.
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