Muhtarlardan MHP’ye destek

Yeşilyurt ve Yazıhan ilçesi mahalle muhtarları, MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar’ı ziyaret ederek destek sözü verdi.
Yeşilyurt ve Yazıhan’a bağlı muhtarlar Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada İl Başkanı Avşar ile görüşen muhtarlar birçok sorunları hakkında bilgi verdi. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Avşar, “İlçe ve belde teşkilatlarımızla bir olduğumuzu alemi cihana bildireceğiz inşallah” dedi. Muhtarların demokrasinin pınarları olduğunu anımsatan Avşar, muhtarların kendileri için önemli olduğunu söyledi. Muhtarları her zaman önemsediklerini ve tüm sorunlarını dinlemeye hazır olduklarını ifade eden Avşar, “Bugün bizleri Yeşilyurt ve Yazıhan muhtarları ziyaret etmiştir. Sorunlarını ve partimize olan desteklerini iletmişlerdir. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizlerde il teşkilatı olarak söz veriyoruz ki, MHP Malatya il ve ilçe teşkilatları olarak siz muhtarlarımızın her daim yanındayız" ifadelerini kullandı.
Ziyarette, muhtarlar kendi mahallelerindeki sorunları Avşar’a iletti.
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