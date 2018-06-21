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Mükerrer oy kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Şengül E. serbest bırakıldı 

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2018 10:24 | Son Güncelleme

MÜKERRER oy kullandığı iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan Şengül E., Ankara’da Terörle Mücadele Şube birimlerince ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 

ANKARA (DHA) - MÜKERRER oy kullandığı iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan Şengül E., Ankara’da Terörle Mücadele Şube birimlerince ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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