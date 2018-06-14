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Münbiç Uygulama Planı'nda mutabakat

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2018 11:41 | Son Güncelleme

Türk ve ABD'li askeri yetkililer, Stuttgart'taki toplantıda Münbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kaldı - Mutabık kalınan metnin, her iki ülkenin üst makamlarına sunulması kararlaştırıldı

Türk ve ABD'li askeri yetkililerin, Münbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, daha önce mutabık kalınan Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda Türkiye ve ABD'li askeri yetkililerin katılımıyla ABD'nin Stuttgart'taki Avrupa Komutanlığı Karargahı'nda 12-13 Haziran'da toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda Türk ve ABD'li askeri yetkililer tarafından üzerinde çalışılan Münbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kalındı.

Mutabık kalınan metnin, müteakip görüşmeler için her iki ülkenin üst makamlarına sunulması kararlaştırıldı.

- Münbiç Yol Haritası

YPG/PKK, nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Arapların oluşturduğu Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele bahanesiyle YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD, ilçe merkezinin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'nın ilçeden çıkacağı konusunda Türkiye'ye garanti vermiş ancak bunu yerine getirmemişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'de 4 Haziran'da yaptıkları görüşmede Münbiç'te güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerecek yol haritasını onaylamıştı.

Münbiç'e yönelik üç temel aşamadan oluşan yol haritasının ilk aşamasında ön hazırlık çalışması yapılması, ikinci aşamada PYD/YPG/PKK'nın yerel yapılardan Türkiye ile ABD'nin iş birliğiyle çıkarılması, son aşamada ise Türk ile ABD müşterek askeri devriyelerinin güvenliği ve istikrarı sağlaması hedefleniyor.

Yol haritasının tamamlanmasının ardından bölgede durumun istikrara kavuşmasıyla Münbiçlilerin evlerine dönmeleri de sağlanacak.

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ABD Mutabakat münbiç Türkiye Uygulama Planı

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