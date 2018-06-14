Münbiç Uygulama Planı'nda mutabakat

Türk ve ABD'li askeri yetkililerin, Münbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, daha önce mutabık kalınan Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda Türkiye ve ABD'li askeri yetkililerin katılımıyla ABD'nin Stuttgart'taki Avrupa Komutanlığı Karargahı'nda 12-13 Haziran'da toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda Türk ve ABD'li askeri yetkililer tarafından üzerinde çalışılan Münbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kalındı.

Mutabık kalınan metnin, müteakip görüşmeler için her iki ülkenin üst makamlarına sunulması kararlaştırıldı.

- Münbiç Yol Haritası

YPG/PKK, nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Arapların oluşturduğu Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele bahanesiyle YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD, ilçe merkezinin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'nın ilçeden çıkacağı konusunda Türkiye'ye garanti vermiş ancak bunu yerine getirmemişti.