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"Münbiç'te devriye gezme olayı başladı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 17:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Şu anda Münbiç'te devriye gezme olayı başladı" - "24 Haziran'da Cumhur İttifakı'na verilen her oy, darbe ve kriz üreticisi eski Türkiye sisteminin tabutuna çakılmış son çivi olacaktır" - "Çarşamba, perşembe iki önemli programım var televizyonlarda. Savunma sanayii bu akşam. Çarşamba, perşembe çekimlerde yeni yönetim sistemini açıklayacağım" - "Ülkemizin sendelemesini bekleyenlerin bir kez daha heveslerini kursaklarında bırakacağız. Bu sebeple tüm vatandaşlarım, aman ha, sandığa gitmeyi ihmal etmeyin"

SAMSUN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu anda Münbiç'te devriye gezme olayının başladığını bildirdi.

Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Sahnede şov yapmanın değil, icraat yapmanın, hizmet üretmenin, Türkiye'ye ve şehirlere eserler kazandırmanın peşinde koştuklarını belirten Erdoğan, 3-5 oy uğruna bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına yoldaşlık, yarenlik, arkadaşlık yapmadıklarını vurguladı.

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Selahattin Demirtaş'ı göstermesini eleştiren Erdoğan, "Bu parti başka aday mı bulamadı, bu kadar fakir fukara mıydı? İlla genel başkanlar oluyorsa senin genel başkanın niye aday olmadı." dedi.

"İcazeti Edirne'deki provokatörün kapısında nöbet tutmakta değil, milletimize hizmetkar olmakta aradık." ifadesini kullanan Erdoğan, 5 gün sonra milletin muhalefetin defterini düreceğini söyledi.

Bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlara değinen Erdoğan, şu anda Münbiç'te devriye gezme olayının başladığını bildirdi. Erdoğan, "Bölücü terör örgütüne tek kelime laf etmeyenler hazımsızlık duysa da Kandil'deki terör bataklığını kurutmak için operasyonlarımız sürüyor." diye konuştu.

- Kandil'de lider kadro vuruldu

Erdoğan, Kandil'e operasyonlar yaptıklarını, ilk operasyonda 20 uçak kaldırarak, 10 önemli noktayı vurduklarını belirterek, ikinci operasyonda da Irak'ta, Kandil'de bunların lider kadrolarını vurduklarını dile getirdi.

Kamu-özel ayrımı yapmadan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının üzerine kararlılıkla gittiklerini vurgulayan Erdoğan, "Bundan sonra doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve diğer sağlık personelimizin güvenliğini en üst seviyede tutmayı sürdüreceğiz.​ Ne hastalarımıza kötü davranılmasına ne de sağlık çalışanlarımıza şiddet uygulanmasına asla müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.
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- "Bay Muharrem ben antrenmanlıyım"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitinglerde kendisine yönelik sözlerini anımsatan Erdoğan, "Utanmadan, sıkılmadan benim için 'O artık yorgun' diyor. Bay Muharrem, ben antrenmanlıyım, hayatımın 16 yılı futbolla geçti, 40 yıl siyasette tecrübem var... Ama sen daha başlamadan bittin. Niye? Senin yalandan başka sermayen yok ki." dedi.

Erdoğan, belki utanır, kendine çekidüzen verir diye İnce'nin yalanlarını, tutarsızlıklarını ifşa etmeye devam edeceklerini bildirerek, şöyle konuştu:

"(Muharrem İnce) Amerika'dan telefon gelmeden, Edirne'deki zatın icazetini almadan meydanlarda tek bir kelime dahi konuşamıyor. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gibi önüne ne konursa, kulağına ne söylenirse önünü arkasını araştırmadan inanıyor. Böyle olunca de sürekli işletilmekten, telefon dolandırıcılarının maskarası haline gelmekten bir türlü kurtulamıyor."
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- "Osmanlı tokadını sandıkta vuracağız"

"24 Haziran'da Cumhur İttifakı'na verilen her oy, darbe ve kriz üreticisi eski Türkiye sisteminin tabutuna çakılmış son çivi olacaktır." diyen Erdoğan, bugüne kadar oyunu daima sandıkta bozduklarını, bölücü örgütünden FETÖ'cülere, faiz lobisinden darbe şakşakçılarına kadar tüm millet düşmanlarına cevabı önce sandıkta verdiklerini kaydetti.

"Bizi döviz kuru ve kredi notu üzerinden terbiye etmeye heveslenenlere de Osmanlı tokadını sandıkta vuracağız." ifadesini kullanan Erdoğan, "Çarşamba, Perşembe iki önemli programım var televizyonlarda. Savunma sanayii bu akşam. Çarşamba, perşembe çekimlerde yeni yönetim sistemini açıklayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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