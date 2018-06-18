"Münbiç'te devriye gezme olayı başladı"

SAMSUN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu anda Münbiç'te devriye gezme olayının başladığını bildirdi. Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti. Sahnede şov yapmanın değil, icraat yapmanın, hizmet üretmenin, Türkiye'ye ve şehirlere eserler kazandırmanın peşinde koştuklarını belirten Erdoğan, 3-5 oy uğruna bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına yoldaşlık, yarenlik, arkadaşlık yapmadıklarını vurguladı. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Selahattin Demirtaş'ı göstermesini eleştiren Erdoğan, "Bu parti başka aday mı bulamadı, bu kadar fakir fukara mıydı? İlla genel başkanlar oluyorsa senin genel başkanın niye aday olmadı." dedi. "İcazeti Edirne'deki provokatörün kapısında nöbet tutmakta değil, milletimize hizmetkar olmakta aradık." ifadesini kullanan Erdoğan, 5 gün sonra milletin muhalefetin defterini düreceğini söyledi. Bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlara değinen Erdoğan, şu anda Münbiç'te devriye gezme olayının başladığını bildirdi. Erdoğan, "Bölücü terör örgütüne tek kelime laf etmeyenler hazımsızlık duysa da Kandil'deki terör bataklığını kurutmak için operasyonlarımız sürüyor." diye konuştu.

- Kandil'de lider kadro vuruldu Erdoğan, Kandil'e operasyonlar yaptıklarını, ilk operasyonda 20 uçak kaldırarak, 10 önemli noktayı vurduklarını belirterek, ikinci operasyonda da Irak'ta, Kandil'de bunların lider kadrolarını vurduklarını dile getirdi. Kamu-özel ayrımı yapmadan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının üzerine kararlılıkla gittiklerini vurgulayan Erdoğan, "Bundan sonra doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve diğer sağlık personelimizin güvenliğini en üst seviyede tutmayı sürdüreceğiz.​ Ne hastalarımıza kötü davranılmasına ne de sağlık çalışanlarımıza şiddet uygulanmasına asla müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

\ - "Bay Muharrem ben antrenmanlıyım" CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitinglerde kendisine yönelik sözlerini anımsatan Erdoğan, "Utanmadan, sıkılmadan benim için 'O artık yorgun' diyor. Bay Muharrem, ben antrenmanlıyım, hayatımın 16 yılı futbolla geçti, 40 yıl siyasette tecrübem var... Ama sen daha başlamadan bittin. Niye? Senin yalandan başka sermayen yok ki." dedi.