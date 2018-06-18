Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı ile DAEŞ'miş, PKK'ymış, YPG'ymiş, bataklıkları kuruttuk. Şimdi sırada diplomasi yoluyla masada Münbiç'i kurutmak. Münbiç Münbiçlilerindir. PKK'lıların, YPG'lilerin değildir. Münbiç'ten sonra sıra diğer yerlere gelecek. Yani PKK'nın kontrol ettiği yerler." dedi. Seçim çalışmalarına Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden Çavuşoğlu, Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde muhtarlar ve AK Parti mahalle başkanlarıyla bir araya geldi. Türk askerinin Münbiç'e doğru girmeye başladığını belirten Çavuşoğlu, "Askerimiz bir yere girmeye başladı mı orada huzur olur, barış olur, adalet olur. Bunu bozmaya çalışanların başına Mehmetçiğimiz bela olur." dedi. Münbiç yol haritasının 4 Haziran'da Washington'da onaylandığını hatırlatan Çavuşoğlu, şimdi o yol haritasının uygulanmaya başlandığını vurguladı. "Artık oyalama yok, birlikte adım var." diyen Çavuşoğlu, YPG'lilerin, PKK'lıların Münbiç'ten çekildiğinden emin olunacağını ve bu nedenle Türk askerinin orada bulunacağını söyledi.

YPG, PKK çekildikten sonra söz konusu bölgeyi kimin yöneteceğine, güvenlik güçleri yapısında kimin olacağına da birlikte karar verileceğini kaydeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Artık söz verdim, tutacağım, tutmayacağım yok. Beraber, birlikte, gözümüzün önünde. Bu nedir biliyor musunuz? Bunun iki izahı var. Birincisi Türkiye Cumhuriyeti artık sahada da güçlüdür, masada da güçlüdür. İkincisi Türkiye Cumhuriyeti yeri geldiği zaman sert gücünü balyoz gibi gösterir. Yeri geldiği zaman diplomasiyi en iyi şekilde işletir, masada işi halleder. Bazen sahada halledersin, bazen oturur masada halledersin. Bundan sonra böyle. Yani Türkiye ile işbirliği yapmak isteyen herkes önce Türkiye'ye saygı duyacak. Türkiye'ye verdiği sözü tutacak. Bizim istediğimiz nedir? Yanı başımızda terör örgütleri olmasın, bataklık kurusun. Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı ile DAEŞ'miş, PKK'ymış, YPG'ymiş, bataklıkları kuruttuk. Şimdi sırada diplomasi yoluyla masada Münbiç'i kurutmak. Münbiç, Münbiçlilerindir. PKK'lıların, YPG'lilerin değildir. Münbiç'ten sonra sıra diğer yerlere gelecek. Yani PKK'nın kontrol ettiği yerler. Bizim Kürt kardeşlerimizle sıkıntımız yok. Suriye'de de Kürt kardeşlerimiz var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Esad'la ilişkilerin iyi olduğu dönemde 'Bu Kürt kardeşlerimizin kimliklerini niye vermiyorsun?' derdi. Biz Türkiye'de iktidara geldiğimiz günden bu yana Kürt kardeşlerimize ne hakkı varsa verdik. PKK ile hainlerle vatandaşlarımızı ayırt ettik. Çünkü biz 81 milyon beraber etle tırnağız, kardeşiz. Bizim derdimiz teröristler. İnşallah şimdi sıra geldi Kandil'e. Kandil'deki bataklığı da kurutacağız, oraları da o teröristlerin başına yıkacağız. Başka çaresi yok. Bataklığı kurutmamız lazım, inşallah kurutacağız, hiç endişeniz olmasın."

- "Şimdi düşünme zamanı" 16 yıldır ülkeyi kalkındırdıklarını, esnafın, turizmcinin, çiftçinin derdini dinlediklerini, çözmeye çalıştıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Seçime bir hafta kaldı. Şimdi düşünme zamanı. Kim bu milletin yanında, kim hakkınızı savunur, kimin projesi var, kim dik duruyor, kim Kudüs'ü, Filistin'i savunabilir. Hemşehrilerimiz düşünecek ve oy verecek." diye konuştu. Antalya'ya ve Türkiye'ye yapılan ulaşım yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Çavuşoğlu, 16 yılda ülke genelinde 400 kilometre tünel yapıldığını dile getirdi. Önümüzdeki dönemde Burdur-Antalya otobanına başlanacağını, kente Eskişehir ve Kayseri'den hızlı trenin getirileceğini, Batı Antalya Havalimanı yapılacağını belirten Çavuşoğlu, raylı sistemle Bakü ve Londra'ya kadar ulaşılabileceğini bildirdi. 2002 yılında ülke geneline 13 milyon yabancı turist geldiğini, bu yıl sadece Antalya'ya 14 milyon yabancı turist beklendiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Seçimden sonra iç turizm de hareketlenecek. Dünya kupasından sonra otellerde yer kalmayacak. Bu sene turist sayısında 14 milyonun üzerine çıkacağız, rekora gidiyoruz." dedi.

Hastane ve eğitim yatırımlarıyla ilgili de bilgi veren Çavuşoğlu, Manavgat ilçesine bir devlet üniversitesi, bir de özel üniversite planlandığını dile getirdi. Çavuşoğlu, "İnşallah Antalya'da üçüncü devlet üniversitesi Manavgat'ta kurulacak. Hayırlı uğurlu olsun. O zaman üniversitemize tıp fakültesi de açacağız." açıklamasında bulundu. Manavgat'a doğal gaz getirilmesi konusunda Bakanlar Kurulu kararının çıktığını, ilçede elektrikle ilgili tüm eksikliklerin giderilmesi için de çalışıldığını anlatan Çavuşoğlu, yapılan diğer yatırımların da hızla devam ettiğini bildirdi. Türkiye'de 1950 yılında Menderes'le birlikte çok partili hayata geçildiğini, o yıldan bu yana bir demokrasi mücadelesi verildiğini belirten Çavuşoğlu, bu süre boyunca darbelerin, darbe girişimlerinin olduğunu, ekonomik, siyasi krizlerle karşı karşıya kalındığını, bunların faturasının da hep millet tarafından ödendiğini söyledi. AK Parti'yi kurduklarından bu yana da birçok zorlukla karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Yaşadığımız zorlukları gözünüzün önüne bir getirin, kolay mı oldu. Bir taraftan devletin hantallığı, bürokrasinin hakimiyeti, elitlerin sistem üzerindeki baskısı, sistemin çarpıklığı. İlerledikçe karşımıza daha yüksek bentler kurmaya başladılar ama biz yolumuza devam ettik. İnandığımız yolda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la beraber yolumuza devam ettik." diye konuştu.