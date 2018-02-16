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Münih Güvenlik Konferansı bugün başlıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2018 09:51 | Son Güncelleme

Bu yıl 54’üncüsü düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı, 21 hükümet ve devlet başkanı ile 80’den fazla ülkeden dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla bugün başlıyor.Bu yıl 54’üncüsü düzenlenecek olan Münih Güvenlik Konferansı (MSC) bu yıl da askeri, istihbarat, polis, savunma ve güvenlik alanlarındaki uzmanları ve siyasileri bir araya getiriyor.

Bu yıl 54’üncüsü düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı, 21 hükümet ve devlet başkanı ile 80’den fazla ülkeden dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla bugün başlıyor.
Bu yıl 54’üncüsü düzenlenecek olan Münih Güvenlik Konferansı (MSC) bu yıl da askeri, istihbarat, polis, savunma ve güvenlik alanlarındaki uzmanları ve siyasileri bir araya getiriyor. 16-18 Şubat tarihleri arasında yapılacak konferansa 21 hükümet ve devlet başkanı ile 80’den fazla ülkeden dışişleri ve savunma bakan katılacak. Konferansta Türkiye’yi Başbakan Binali Yıldırım ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli temsil edecek.

Suriye krizi görüşülecek
Güvenlik konferansının gündeminin ana başlıklarını Avrupa Birliği’nin geleceği ve etkisi, ABD ile Rusya ilişkilerindeki gerginlik, Körfez ülkeleri arasındaki bozulan ilişkiler, Orta Doğu’daki çatışmalar, uluslararası terör, silahsızlanma ile Kuzey Kore’nin nükleer programı gibi konular oluşturacak.
MSC Yönetim Kurulu Başkanı Wolfgang Ischinger konferans öncesi yaptığı açıklamada, son yıllarda dünyanın büyük uluslararası bir çatışmaya çok yaklaştığını, Körfez ülkeleri, Doğu Avrupa ve Kore yarımadasında durumun çok endişe verici olduğunun altını çizerek, bir kişinin yapacağı yanlış bir hareketinin zincirleme etkisi göstererek büyük bir tehlike oluşturabileceğini, bunun için Güvenlik Konferansının daha da bir önem kazandığını söyledi.
Münih’e gelecek 21 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının isimlerini açıklarken ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım’dan söz eden Ischinger, "Suriye’deki mevcut kriz, Suriye kaynaklı ABD -Türkiye gerilimi ve AB ile Türkiye arasında mülteci akını mutabakatı ışığında Binali Yıldırım’ın katılımı önem taşıyor ve katılımdan ötürü memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Konferansa katılacaklar
Güvenlik konferansına katılacaklarını teyit edenlerin başında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı James Mattis ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Ulusal Güvenlik Danışmanı H. R. McMasteryer alıyor. ABD Kongresi’nin delegasyonunu Senatör John McCain, Sheldon Whitehouse ve Robert Corker temsil edecek.
Devlet ve hükümet başkanlarından Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko ve Ruanda Başkanı Paul Kagame, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Avusturyalı Federal Başbakan Sebastian Kurz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani katılacağını teyit etti.
Buna ek olarak, çok sayıda dışişleri ve savunma bakanlarının Münih Güvenlik Konferansı’na katılarak ikili görüşmeler yapacağı duyuruldu. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov katılacağını onayladı. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Baszczak, İtalya Savunma Bakanı Roberta Pinotti, İspanya Savunma Bakanı Maria Dolores de Cospedal ve Avustralya Savunma Bakanı Marise Payne’nin konferansa katılmaları bekleniyor.
Güvenlik konferansında üst düzey askeri ve istihbarat yetkililerinden hazır bulunacakların başında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Müdürü Mike Pompeo, İngiliz Gizli İstihbarat Servisi Başkanı Alex Younger, Mossad Direktörü Yossi Cohen, Alman Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Bruno Kahl ve Uluslararası Polis Ajansı Genel Müdürü Jürgen Stock, NATO’nun askeri operasyonlar başkan yardımcısı Curtis Scaparrotti ve Alman Silahlı Kuvvetleri Komutanı General Volker Wieker’in de katılacağı açıklandı.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Thomas Greminger, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, Uluslararası Para Fonu Direktörü Christine Lagarde, Afrika Birliği Komisyon Başkanı Moussa Faki Mahamat, Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Peter Maurer ve İnsan Hakları İzleme Genel Müdürü Kenneth Roth da konferansa katılacak.
Alman hükümeti adına Başbakan Angela Merkel, Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere güvenlik konferansına ev sahipliği yapacak.

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