Münih Güvenlik Konferansı bugün başlıyor

Bu yıl 54’üncüsü düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı, 21 hükümet ve devlet başkanı ile 80’den fazla ülkeden dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla bugün başlıyor.

Bu yıl 54’üncüsü düzenlenecek olan Münih Güvenlik Konferansı (MSC) bu yıl da askeri, istihbarat, polis, savunma ve güvenlik alanlarındaki uzmanları ve siyasileri bir araya getiriyor. 16-18 Şubat tarihleri arasında yapılacak konferansa 21 hükümet ve devlet başkanı ile 80’den fazla ülkeden dışişleri ve savunma bakan katılacak. Konferansta Türkiye’yi Başbakan Binali Yıldırım ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli temsil edecek.

Suriye krizi görüşülecek

Güvenlik konferansının gündeminin ana başlıklarını Avrupa Birliği’nin geleceği ve etkisi, ABD ile Rusya ilişkilerindeki gerginlik, Körfez ülkeleri arasındaki bozulan ilişkiler, Orta Doğu’daki çatışmalar, uluslararası terör, silahsızlanma ile Kuzey Kore’nin nükleer programı gibi konular oluşturacak.

MSC Yönetim Kurulu Başkanı Wolfgang Ischinger konferans öncesi yaptığı açıklamada, son yıllarda dünyanın büyük uluslararası bir çatışmaya çok yaklaştığını, Körfez ülkeleri, Doğu Avrupa ve Kore yarımadasında durumun çok endişe verici olduğunun altını çizerek, bir kişinin yapacağı yanlış bir hareketinin zincirleme etkisi göstererek büyük bir tehlike oluşturabileceğini, bunun için Güvenlik Konferansının daha da bir önem kazandığını söyledi.

Münih’e gelecek 21 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının isimlerini açıklarken ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım’dan söz eden Ischinger, "Suriye’deki mevcut kriz, Suriye kaynaklı ABD -Türkiye gerilimi ve AB ile Türkiye arasında mülteci akını mutabakatı ışığında Binali Yıldırım’ın katılımı önem taşıyor ve katılımdan ötürü memnuniyet duyuyoruz" dedi.