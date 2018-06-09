OSMANİYE (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Avusturya'da camilerin kapatılması konusunda, "Dün itibariyle Avusturya'da yaşananlar ortada. Camileri kapatıyorlar ki biri Türk camisi, imamları da sınır dışı ediyorlar. Müslümanlara karşı ciddi bir hareket içindeler. Buna karşı tüm dünyada ses çıkaran, bu zulme haksızlığa ses çıkaran tek lider Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi. Bakan Sarıeroğlu, Düziçi Belediyesince yaptırılan otobüs terminalinin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'ye tuzak kuranların şu an halen pusuda beklediğini söyledi. 15 Temmuz darbe girişiminde yapılanmayanların ekonomik olarak hayata geçirilmeye çalışıldığının altını çizen Sarıeroğlu, "Yaşı büyük olanlara soruyorum. Bugüne kadar gece yarısı döviz kurlarının yükseldiğini gördünüz mü? Ülkemizi gece yarısı operasyonlarıyla ekonomik olarak çökertme girişimlerinde bulunuyorlar. 15 Temmuz'da başaramadılar. Bundan sonra da başaramayacaklar. Ne güçlü Recep Tayyip Erdoğan'ı ne de güçlü Türkiye Cumhuriyeti'ni diz çöktüremeyecekler." diye konuştu.

Sarıeroğlu, Türkiye'nin sadece kendisi için değil tüm mazlum ve mağdur coğrafyalar için umut olduğunu dile getirerek şöyle devam etti: "Tüm dünyada yaşananları görüyorsunuz. Kudüs'te Filistin'de yaşananları görüyorsunuz. Dün itibariyle Avusturya'da yaşananlar ortada. Camileri kapatıyorlar ki biri Türk camisi, imamları da sınır dışı ediyorlar. Müslümanlara karşı ciddi bir hareket içindeler. Buna karşı tüm dünyada ses çıkaran, bu zulme haksızlığa ses çıkaran tek lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sadece Türkiye'nin umudu değil, tüm mazlum ve mağdur coğrafyanın umudu bir lidere sahibiz. Halkımız da bunu görerek 24 Haziran'da liderine sahip çıkacaktır." - Bayram ikramiyelerinin eksik yatırıldığı iddiası Bakanlığı süresince onlarca güzel işe imza attığını belirten Bakan Sarıeroğlu, bunların içinde en önemlisinin emeklilere verilen bayram ikramiyesi olduğunu ifade etti. Yaptıklarının, yapacaklarının garantisi olduğunu aktaran Sarıeroğlu, şunları söyledi: "İki gündür bir kampanya yürütüyorlar, 'Dediklerini yapamadılar.' diye. Primi düzgün yatıp emekli olup bin lirasını alamayan var mı? Emeklilikle alakası olmayan ölüm aylığı ödemelerimiz var. Ölen sigortalıların eşi ve yakınlarına ödenen bir maaş bu. Herkes hisseleri oranında bu maaştan para alıyor. Biz 'Ölen sigortalıların yakınları için de bin lira ödeme yapacağız.' dedik. 'Hak sahiplerine hisseleri oranında dağıtacağız.' dedik. Eşe yüzde 50, çocuklara yüzde 25, anne ve babaya yüzde 25 şeklinde. İkramiye konusunda da bunu gerçekleştirdik. Kanunda yazanı yaptığımızı ve bunun kanunda yazdığını bilmelerine rağmen ellerinde dekontlarla yalan söyleyerek milletimizi aldatmaya yönelik, Türk siyasetinin de hak etmediği durumlarla karşı karşıya kalıyoruz."