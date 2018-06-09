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"Müslümanlara karşı ciddi bir hareket içindeler"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.06.2018 23:58 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu: - "Dün itibariyle Avusturya'da yaşananlar ortada. Camileri kapatıyorlar ki biri Türk camisi, imamları da sınır dışı ediyorlar. Müslümanlara karşı ciddi bir hareket içindeler. Buna karşı tüm dünyada ses çıkaran, bu zulme haksızlığa ses çıkaran tek lider Recep Tayyip Erdoğan'dır" - "Biz 'Ölen sigortalıların yakınları için de bin lira ödeme yapacağız.' dedik. 'Hak sahiplerine hisseleri oranında dağıtacağız.' dedik. Eşe yüzde 50, çocuklara yüzde 25, anne ve babaya yüzde 25 şeklinde. İkramiye konusunda da bunu gerçekleştirdik"

OSMANİYE (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Avusturya'da camilerin kapatılması konusunda, "Dün itibariyle Avusturya'da yaşananlar ortada. Camileri kapatıyorlar ki biri Türk camisi, imamları da sınır dışı ediyorlar. Müslümanlara karşı ciddi bir hareket içindeler. Buna karşı tüm dünyada ses çıkaran, bu zulme haksızlığa ses çıkaran tek lider Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Bakan Sarıeroğlu, Düziçi Belediyesince yaptırılan otobüs terminalinin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'ye tuzak kuranların şu an halen pusuda beklediğini söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminde yapılanmayanların ekonomik olarak hayata geçirilmeye çalışıldığının altını çizen Sarıeroğlu, "Yaşı büyük olanlara soruyorum. Bugüne kadar gece yarısı döviz kurlarının yükseldiğini gördünüz mü? Ülkemizi gece yarısı operasyonlarıyla ekonomik olarak çökertme girişimlerinde bulunuyorlar. 15 Temmuz'da başaramadılar. Bundan sonra da başaramayacaklar. Ne güçlü Recep Tayyip Erdoğan'ı ne de güçlü Türkiye Cumhuriyeti'ni diz çöktüremeyecekler." diye konuştu.

Sarıeroğlu, Türkiye'nin sadece kendisi için değil tüm mazlum ve mağdur coğrafyalar için umut olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Tüm dünyada yaşananları görüyorsunuz. Kudüs'te Filistin'de yaşananları görüyorsunuz. Dün itibariyle Avusturya'da yaşananlar ortada. Camileri kapatıyorlar ki biri Türk camisi, imamları da sınır dışı ediyorlar. Müslümanlara karşı ciddi bir hareket içindeler. Buna karşı tüm dünyada ses çıkaran, bu zulme haksızlığa ses çıkaran tek lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sadece Türkiye'nin umudu değil, tüm mazlum ve mağdur coğrafyanın umudu bir lidere sahibiz. Halkımız da bunu görerek 24 Haziran'da liderine sahip çıkacaktır."

- Bayram ikramiyelerinin eksik yatırıldığı iddiası

Bakanlığı süresince onlarca güzel işe imza attığını belirten Bakan Sarıeroğlu, bunların içinde en önemlisinin emeklilere verilen bayram ikramiyesi olduğunu ifade etti. Yaptıklarının, yapacaklarının garantisi olduğunu aktaran Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"İki gündür bir kampanya yürütüyorlar, 'Dediklerini yapamadılar.' diye. Primi düzgün yatıp emekli olup bin lirasını alamayan var mı? Emeklilikle alakası olmayan ölüm aylığı ödemelerimiz var. Ölen sigortalıların eşi ve yakınlarına ödenen bir maaş bu. Herkes hisseleri oranında bu maaştan para alıyor. Biz 'Ölen sigortalıların yakınları için de bin lira ödeme yapacağız.' dedik. 'Hak sahiplerine hisseleri oranında dağıtacağız.' dedik. Eşe yüzde 50, çocuklara yüzde 25, anne ve babaya yüzde 25 şeklinde. İkramiye konusunda da bunu gerçekleştirdik. Kanunda yazanı yaptığımızı ve bunun kanunda yazdığını bilmelerine rağmen ellerinde dekontlarla yalan söyleyerek milletimizi aldatmaya yönelik, Türk siyasetinin de hak etmediği durumlarla karşı karşıya kalıyoruz."

Sarıeroğlu, maaş belirlenirken emekli olanın çalışma geçmişinin temel teşkil edildiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Emeklinin çalışırken aldığı maaş, ödediği prim, sigorta başlangıç tarihi gibi unsurlar emekli maaşının belirlenmesinde temel teşkil eder. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çıkmış, emeklilere 700 lira maaş verildiğini söylüyor. Bir de 'Benim zamanımda kadınlar 34 yaşında emekli oluyorlardı.' diyor. Bu gerçekten ayıp bir şey. Bununla övünmek de ayıp. Gencecik insanları emekli etmek demek, çocuklarımızın geleceğine mani olmak demektir. Böyle bir şey SGK'nin batmasına neden olur. Malum şahsın SGK'nin başına geçtiği döneme kadar SGK bütçesi fazla veren bir kurumken kendinden sonra açık verir bir hale gelmiştir."

Kılıçdaroğlu'nun emekli olma yaşının 65 olduğu iddiasının da yanlış olduğunu aktaran Bakan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Şu an için emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60'tır. Prim ödemesine göre ortalama 54 yaşında insanlarımızı emekli ediyoruz. SSK'de 7 bin 200, Bağ-Kur'da 9 bin prim günü. 65 yaşına 2036 yılından sonra geçeceğiz. Bu tür söylemlerle insanlarımızın kafası karıştırılmaya çalışılıyor. Verdiğimiz ikramiyeyi bir türlü sindiremediler. Bu nedenle gölgelemeye çalışıyorlar. Ancak siyasete hiç yakışmayan hareketler içindeler. Siyaset ilkelerle, onurla ve dürüstlükle yapılır."

Konuşmaların ardından Bakan Sarıeroğlu ve protokol üyeleri, kurdele keserek Düziçi Otobüs Terminali'ni hizmete açtı, burada düzenlenen iftara katıldı.

Daha sonra Sarıeroğlu, AK Parti Düziçi seçim koordinasyon merkezine giderek bir süre partililerle sohbet etti.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu

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