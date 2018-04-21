Çankırı’da Siyaset Akademisi’ne katılan ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, "Bütün dünyanın gözleri ülkemizin üzerinde. Acaba neler olacak? Düşünki sen bağımsız bir ülkesin, bayrağın var, kendi hükümet sistemin var, özgür bir ülkesin birisi kalkıp diyebiliyor ki ‘seçimlerden kaygı duyuyoruz.’ Ama artık onlar işine baksın diyebilecek irade var” dedi. AK Parti üyelerinin bulunduğu Siyaset Akademisi’nin 7. haftasına ünlü sanatçı Mustafa Ceceli ve Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Ali Rafet Özkan’ın katıldı. Aslen Çankırı Atkaracalarlı olduğunu söyleyen Ceceli, ’Sosyal Medya Kullanımı’ hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra mini bir konser verdi. Sosyal medyadan bahseden şarkıcı Mustafa Ceceli, "Benim 6 yaşında oğlum var bana diyor ki ‘benim sınıf arkadaşım youtuber.’ 6-7 yaşında bir çocuk kendine Youtube’de hesap kurup takipçi ediniyor. Böyle bir nesil yetişiyor şu anda. Alfa jenerasyonu diyorlar buna. Sosyal medya artık hayatımızın olmazsa olmaz bir parçası haline geldi. Her türlü bilgiyi de oradan alıyoruz. Mesleğimiz gereği biz sosyal medyanın tam ortasında yaşamak durumundayız. Bir şarkıyı tutup da müzik marketlere televizyonlara ulaştırana kadar sosyal medyadan size anında ulaştırabiliyoruz. Çünkü hepinizin bir sosyal medya hesabı var" diye konuştu.

“Dünyanın gözleri ülkemizin üzerinde”

Türkiye’de son dönemlerde yaşanan olaylar hakkında konuşan sanatçı Ceceli, "Şu döneme bir bakın bütün dünyanın gözleri ülkemizin üzerinde. Acaba neler olacak? Düşün ki sen bağımsız bir ülkesin, bayrağın var, kendi hükümet sistemin var, özgür bir ülkesin birisi kalkıp diyebiliyor ki ‘seçimlerden kaygı duyabiliyoruz.’ Ama işte basiretli bir dönem yaşıyoruz. Artık onlar işine baksın diyebilecek iradeye sahip. Bunlar neden önemli, neden medya bu kadar kıymetli? Hepimizin çocukları tabletlerin telefonların bilgisayarların içerisinde yaşıyor. Ne elinizdeki telefonlar ne tabletler hiçbirisi sizin kontrolünüzde değil. Her şeyi yönetiyorlar. Bilinçaltına o nefreti kini öfkeyi ekiyorlar. Bizler hem çocuklarımızı hem kendimizi korumak ve kollamak zorundayız."

“Biz şu anda 2018’i görememiştik”

Siyasete de değinen Ceceli şunları söyledi:

"Ben ’siyaset yalandır’ denilmesine katılmıyorum. Aslında siyaset bütün ülkemizin can damarı durumunda ve eğer ki bugün sıkı sıkıya sarılmayan siyasetçiler olmazsa halimiz haraptı. Biz şu anda 2018’i görememiştik. Ben bir vatandaşım hepinizle neden aynıyım diyorum çünkü günün sonunda benimde bir oy hakkım var. Gidiyorum ve oy atıyorum. Herkes kadar söz söyleme hakkım vardır. İnandığımız şeyleri söylemekten ve konuşmaktan çekinmemeliyiz. Tartışmaktan da çekinmemeliyiz. Örnek veriyorum bir arkadaşınız bir dostunuz sizinle aynı görüşe sahip olmayabilir. Onunla tartışmak, onunla kavga etmek onu germek yerine acaba biz özgür bir biçimde konuşabiliyor muyuz ne kadar birbirimizi anlıyoruz? İşte bunu bize sağlaması için olduğu gibi kabul etmek herkesi her şeyi yerli yerince görebilmek gerekiyor."

Programa AK Parti Çankırı İl Başkanı Celal Kaman, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Nizamettin Ünal, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hacer Rukiye Yıldırım, İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve parti üyeleri katıldı.

Ünlü sanatçının hayranları ve katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra program sona erdi.