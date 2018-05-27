HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Mustafa Destici: 27 Mayıs demokrasi tarihi açısından kara bir gün

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2018 19:21 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 27 Mayıs'ı, "demokrasi tarihi açısından kara bir gün" olarak niteledi.

ANKARA, (DHA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 27 Mayıs'ı, "demokrasi tarihi açısından kara bir gün" olarak niteledi. Gün Sazak'ın 38 yıl önce bugün öldürüldüğünü ifade eden Destici, "Türk milliyetçilerinin ailesinin başı sağ olsun" dedi. Destici, 27 Mayıs 1960 darbesine ilişkin ise, "Haksız idamlarla sonuçlanan bu darbeyi bir kez daha lanetliyorum" dedi.

Ankara'da açıklama yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 27 Mayıs 1980'de Gün Sazak'ın eşiyle birlikte evine döndüğü sırada öldürülmesine değinerek, "Bütün ülkücü camianın Türk milliyetçilerinin ailesinin başı sağ olsun diyorum. Tabii o günler Türkiye için zor günlerdi. Merhum Gün Sazak da eşiyle bir ziyaretten evine döndüğünde Marksist Leninist hain teröristler tarafından pusuya düşürülerek şehit edildi. Allah rahmet eylesin diyelim" diye konuştu.

"HAKSIZ İDAMLARLA SONUÇLANAN BU DARBEYİ BİR KEZ DAHA LANETLİYORUM"

Mustafa Destici, 27 Mayıs 1960 darbesine ilişkin, "Haksız idamlarla sonuçlanan bu darbeyi bir kez daha lanetliyorum. Bütün darbelere karşıyız, ancak bazı kesimler darbeler arası ayrım yapıyor. Darbe darbedir, kim tarafından yapılırsa yapılsın kime karşı yapılırsa yapılsın. İster direkt askeri müdahale, ister postmodern darbe, ister muhtıra, ister kalkışma ne olursa olsun bunların hepsine karşı olduğumuzu bir kere daha ifade ediyorum ve merhum başbakanımız Adnan Menderes'i, Polatkan'ı ve Zorlu'yu da bir kere daha rahmetle anıyorum" ifadesini kullandı.

PARTNERHer yıl 138 bin kişiyi öldürüyor! Dehşete düşüren detaylarHer yıl 138 bin kişiyi öldürüyor! Dehşete düşüren detaylar
Bakan Gül: 24 Haziran'da Türkiye'nin geleceğini oylayacağızBakan Gül: 24 Haziran'da Türkiye'nin geleceğini oylayacağız
Kılıçdaroğlu: Sanayici, ekonominin kamu yöneticisidir (2)Kılıçdaroğlu: Sanayici, ekonominin kamu yöneticisidir (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Meral Akşener'e Aydın'da büyük şok! Miting alanını görünce...

Meral Akşener'e Aydın'da büyük şok! Miting alanını görünce...

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Erdoğan'ın minik kıza sorduğu soru Isparta mitingine damga vurdu

Erdoğan'ın minik kıza sorduğu soru Isparta mitingine damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

Selahattin Demirtaş'tan çok konuşulacak mesajlar

Selahattin Demirtaş'tan çok konuşulacak mesajlar

Muharrem İnce'nin Beyaz Saray önüde çekilen fotoğrafı yeniden gündem oldu

Muharrem İnce'nin Beyaz Saray önüde çekilen fotoğrafı yeniden gündem oldu

Bakan İsmet Yılmaz gözyaşlarını tutamadı

Bakan İsmet Yılmaz gözyaşlarını tutamadı

Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti

Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti

AK Partili Hamza Dağ: İzmir'de birinci parti çıkacağız

AK Partili Hamza Dağ: İzmir'de birinci parti çıkacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.