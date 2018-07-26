Mustafa Destici: Meral Akşener'i başarısız bulmuyorum!

Mustafa Destici, BBP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Atina'da meydana gelen orman yangınında hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır ve başsağlığı dileyen Destici, "Aramızdaki siyasi meselelerin komşuluk ilkelerine engel olmaması gerekir. Yunan halkının acısını paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Destici, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen bedelli askerlik yasa teklifini adil bulmadığını belirterek, ödenecek bedelin gelir düzeyine göre belirlenmesi gerektiğini, bu konuda kalıcı çözümlere ihtiyaç olduğunu söyledi. Destici, bedelli ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"1 milyonun üzerinde insandan bahsediliyor. Bu 1 milyon üzerindeki insanın geçtiğimiz yılardaki bedelli uygulamalarına baktığımız zaman en son çıktığı dönemde 250 bin civarında başvuru olmuş 750 bin kişi varken 3’te 1’i başvurmuş. Şimdi de 1 milyonun üzerinde insan var. 500 bini başvuracak 300 bini mi bunların hepsi ile ilgili bir çözüm getirilmesi lazım. Tek bir rakam olmamalı herkes için 15 bin olmamalı. Gelir düzeyine göre, eğer asgari ücretle çalışıyorsa o 5 bin lira ödesin aylık geliri 100 bin lira ise o da 100 bin lira ödesin yani bu adalet sağlansın. Asgari ücretli ile siz Türkiye’nin en zengininin çocuğunu aynı fiyata, 15 bin liraya bedelli askerlik yaptırırsanız bence bu adil ve doğru olmaz. Mutlaka bunun mecliste teklif getirilirken ve mecliste görüşülürken komisyonlarda bu şekilde buradaki düzenlemelerin yapılması lazım. Bir diğer husus da yine bazı meslek grupları var ki TSK bunu belirleyebilir buna ihtiyaç var. Öğretmen olsun, sağlıkçı olsun, mühendis olsun bunlar da askerliklerini orada çalışarak yapsın. Bir öğretmen vazifesini Burdur’da yapıyor. Nerede ihtiyaç var. Şırnak’ta mı ihtiyaç var. O dönem içinde oraya gönderilip askerliğini yapmış sayılır. Böyle çözüm önerileri getirmek lazım. Bu yığılmayı ortadan kaldırmak lazım. Toplumda bu kanaati kaldırmak lazım. Yani parasını veren askerlikten bedelli olarak kurtulur parası olmayan gider askerliğini yapar. Bu doğru bir anlayış değil. Bu toplum arasında bir ayrışma da meydana getirir. İnsanlar şehitlerimizi aileleri var bunları rencide eder."