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Mustafa Destici'nin 'AK Parti' itirazı YSK tarafından reddedildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2018 10:22 | Son Güncelleme

AK Parti listelerinden milletvekili seçilen BBP lideri Mustafa Destici, tutanakta yer alan ‘Bağlı olduğu partinin AK Parti olduğuna’ dair ifadenin BBP olarak değiştirilmesi için YSK’ya başvurdu. YSK ise başvuruyu reddetti.

Mustafa Destici'nin 'AK Parti' itirazı YSK tarafından reddedildi

Siyasi partilerin seçimlere ittifak yaparak girmesini öngören yasada, bir parti üyesinin, mensup olduğu partiden istifa etmeden, başka bir partinin listesinden milletvekili adayı olabileceğinin önü açılmıştı. Bu düzenlemeye dayanarak BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisi seçimlere girmeden, AK Parti listelerinden Ankara 2’nci bölge birinci sıradan milletvekili adayı oldu ve milletvekili seçildi.

DESTİCİ'NİN İTİRAZI

Destici’nin, ‘Seçilme tutanağında’ da ‘Bağlı olduğu parti bölümünde AK Parti’ olarak yer aldı. Destici, bunun üzerine YSK’ya itiraz başvurusunda bulunarak, ‘Bağlı olduğu parti bölümünde yer alan ‘AK Parti’ ibaresinin BBP olarak değiştirilmesini istedi.

YSK KABUL ETMEDİ

BBP liderinin başvurusunu görüşen YSK, itirazı kabul etmedi. YSK’nın Destici’nin başvurusunu reddetme gerekçesinde “BBP üyeliği ve genel başkanlığı devam etmekte olup, AK Parti listelerinden milletvekili seçilmiş olduğu için tutanakta bir isabetsizlik yoktur” denildi.

'İSTİFA ETMESİ GEREKİYOR'

Destici’nin seçilme tutanağına dayanarak TBMM’ye de zorunlu olarak, ‘AK Parti milletvekili’ olarak kayıt yaptırdığı belirtildi. Meclis’in hukukçuları Destici’nin ‘AK Parti milletvekilliğinden’ istifa etmediği sürece, TBMM’nin resmî kayıtlarında ‘AK Parti Ankara Milletvekili’ olarak yer alacağını dile getirdi.

Kaynak: Türkiye

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Destici ak parti YSK BBP

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Nankör adamlar, AKP seni aday göstermeseydi senin seçilme şansın varmı. AKP'den ayrılabilirsin ama ben BBP den seçime girdim demek ihanettir.
satılmış destici
Tabi reddeder. Bu adam prosedürü bilmiyor demek ki. Meclis açılıp yemin ettikten sonra. AKP'den istifa edersin. Ondan sonra nereyi istiyorsan oraya geç kardeşim.
Ne var bunda AKP den istifa eder BBP M.Vekili olur. Kayda değer bir durum yok ortada.
Listeye AKPARTİ MV adayı olarak yazılınca bir sıkıntı yoktuçseçilince AKPARTİ adı ıkıntı oldu.Ah memleketim ah. BBP adı olarak girseydi çok iyi olacaktı, Devlet Bahçeli ye dua etsin.
partisini satarak gidein partide yeri olmaz o parti başkanliğı düşürülmeli bence
sayın destici siz bbp değilsiniz. akplisiniz. Rahmetli muhsin YAZICIOĞLU bu günleri görseydi ne derdi Allah bilir.
ne yani köprüyü geçinceye kadar mıydı....
Senin için ne fark edecek ki... Her konuda koştura koştura Reisinin yanına gitmiyor musun... AKP milletvekili oldum de olsun bitsin...
trajikomik.allah bu duruma düşürmesin.
İki saniye sonrasına garantimiz olmayan bir hayat için fırıldak olmaya gerek yok. Şehit lider Muhsin YAZICIĞLU.
seni zimmetine geçirdiler başkan
akp vekil yapsın sen bbp yazılsın de.madem bbp çok seviyordun seçime öyle girseydin
hallaç pamuğu gibi oldu devlet işleri
satılık olmanın bedeli
Bir Atatürk düşmanı o koltuğa oturmaya devam edeceğine Binali Yıldırım gibi birleştirici, esprili birinin olmasını tercih ederim. İsabetli olur düşüncesindeyim.
reisi bırak ma...seni seviyoruz
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