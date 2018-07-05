Mustafa Destici'nin 'AK Parti' itirazı YSK tarafından reddedildi

Siyasi partilerin seçimlere ittifak yaparak girmesini öngören yasada, bir parti üyesinin, mensup olduğu partiden istifa etmeden, başka bir partinin listesinden milletvekili adayı olabileceğinin önü açılmıştı. Bu düzenlemeye dayanarak BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisi seçimlere girmeden, AK Parti listelerinden Ankara 2’nci bölge birinci sıradan milletvekili adayı oldu ve milletvekili seçildi.

DESTİCİ'NİN İTİRAZI



Destici’nin, ‘Seçilme tutanağında’ da ‘Bağlı olduğu parti bölümünde AK Parti’ olarak yer aldı. Destici, bunun üzerine YSK’ya itiraz başvurusunda bulunarak, ‘Bağlı olduğu parti bölümünde yer alan ‘AK Parti’ ibaresinin BBP olarak değiştirilmesini istedi.

YSK KABUL ETMEDİ



BBP liderinin başvurusunu görüşen YSK, itirazı kabul etmedi. YSK’nın Destici’nin başvurusunu reddetme gerekçesinde “BBP üyeliği ve genel başkanlığı devam etmekte olup, AK Parti listelerinden milletvekili seçilmiş olduğu için tutanakta bir isabetsizlik yoktur” denildi.

'İSTİFA ETMESİ GEREKİYOR'



Destici’nin seçilme tutanağına dayanarak TBMM’ye de zorunlu olarak, ‘AK Parti milletvekili’ olarak kayıt yaptırdığı belirtildi. Meclis’in hukukçuları Destici’nin ‘AK Parti milletvekilliğinden’ istifa etmediği sürece, TBMM’nin resmî kayıtlarında ‘AK Parti Ankara Milletvekili’ olarak yer alacağını dile getirdi.

Kaynak: Türkiye

