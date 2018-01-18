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Mustafa Destici'den flaş açıklama: Erdoğan, AK Parti'ye katılmam için teklifte bulundu

POLİTİKA HABERLERİ | 18.01.2018 20:44 | Son Güncelleme 6 saat önce

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine AK Parti'ye katılması için teklifte bulunduğunu açıkladı.

Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine AK Parti'ye katılması için teklifte bulunduğunu açıkladı.

(Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş, Yalçın Topçu'nun siyasi parti genel başkanlığından Bakan koltuğuna oturması) "Siyasi kariyetiniz için bir beklentiniz var mı?" sorusuna yanıt veren Destici "Öncelikli olarak devletimizin varlığını, milletimizin bütünlüğünü esas alıyoruz. Burada da biz hiçbir beklenti, pazarlık işine girmeden, kimseyle görüşme yapmadan 'evet' dedik. Numan Bey'in ve Süleyman Bey'in tercihlerine saygılıyım. Ama o süreçlerde Sayın Cumhurbaşkanımız bana da teklifte bulundu. Parti olaraka ya da şahıs olarak katılmamız yönünde. Bizim BBP olarak bir emaneti yüklendiğimi, bir davamız olduğunu buna inanmış milyonlarca taban olduğunu ve biz Büyük Birlik Partisi olarak yolumuza devam etmek istediğimizi kendilerine ifade ettim." diye konuştu.

Destici, teklifin ne zaman yapıldığına ilişkin soruya ise "Süleyman Bey ve Numan Bey'e yapıldığı dönemlerde aynı teklif bana da yapılmıştı." dedi.

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Sen Rahmetlinin hapishanede çektikleri tırnağı olamazsın. Emaneti üstleniyormuş....! Saraya gidip gelip soytarılık yapacağına Önce Reisin katillerini bulmak için çaba sarf et. Fetö dediler kapattılar üstünü koltuk sevdasına gık çıkarmadın. Artık Reisinizde değişti ya... KALDIR BAŞINIDA BAK YİĞİT ADAM; PARTİN, ÜLKEN KİMLERE KALDI...!!! ***KABRİN NUR, MEKANIN CENNET OLSUN.***
@garip_turk fetö öldürttü MUHSİN BAŞKANI
sende güzel adamsın destici,eleştirileri tınlama,bildiğin yoldan yürü
Başka ne vaadlerde bulundu ki 16 nisanda bütün parti karşı çıkmasına rağmen tek başına evet kararı verdin...
sende davanı dışardan değil içerden satmaya karar verdin değilmi. muhsin başkanın mezarında kemikleri sızlıyor. onun katilleriyle oturup kalktığın için.
Kısaca; Kötü, Yanlış, Dedikleri KOALİSYON Teklifinde Bulunmuş. Yanlış değil, Yanlış Olan KOALİSYONU Önce Kötü Gösterip, KİŞİSEL MENFAAT Uğruna Kötü Dedikleri KOALİSYON nu Yapmaktır. AKP nin Koalisyonlarına Alışılmış Olunmalıdır. Daha Önce Bebek katil ile İMRALI da Görüşme Emrini verenler, Bebek Katilinin Katil Sürüleri ile OSLO da Görüşüp, Dolmabahçede İmzaladıkları Anlaşma ile Koalisyonlarını Resmiyete Dökmüşler di ! ! FETÖ ie Yıllarca Birlikte 8BİRLİKTE YÜRÜYEREK) Koalisyon Yapanlar, Şimdi başka KOALİSYONLAR yapması elbette doğaldır. Alıştıklarından Vaz geçemiyorlar. Saygılarımla
Keşke kabul edip gitseydin. senden kurtulurduk.
Parti'nin tabanı % 99 hayır derken sen istişarelere rağmen sarayda dalkavukluk ettin destici, sende topçu gibi yanlış yaptın emanete hıyanet ettin.
@bedir58 Aynen bak iyi hatırlıyorsun arkadaşım,dediğin gibi;) Şimdi de Bbp'nin adı geçmiyor anketlerde,DP,SP,İyi Parti var, BBP nerede? Akp'de galiba...
sende Numan abin ve Süleyman abin gibi yap.Onları örnek alıp partiyi kapat.Elbet sana da bir bakanlık verilir.Koyun millet meeelemeye devam etsin.
@endes63 putsever olmaktansa koyun olayım
ne alakası var bugüne kadar girmemişte bu günden sonrada girmezmiş akp çatısına. sende bahçelide sattınız o partileri be.
@74falcon Onların partilerini sattığına kesinlikle inanmıyorum ama sen ve senin gibi düşünenlerin bu ülkeyi sattığınıza adım gibi inanıyorum.
NASIL BİR ÜLKEDE YAŞAMAK İSTİYORSUNUZ: BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN OLMADIĞI,MİLLİ GELİRİN ADALETLİ BİR ŞEKİLDE PAYLAŞILMADIĞI,HİÇBİR ŞEKİLDE ELEŞTİRİNİN KABUL EDİLMEDİĞİ,AYRI GÖRÜŞTE OLANLARIN TERÖRİST,DARBECİ İLAN EDİLDİĞİ,HER GÜN GÜNDEMİN DEĞİŞTİĞİ ,KANUN YERİNE "KHK"-LARIN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ,AYRIŞTIRILAN VE MECLİSİN DEVRE DIŞI KALDIĞI UMUDUN YOK OLDUĞU BİR ÜLKEDE Mİ,YOKSA DEMOKRASİNİN,EŞİTLİĞİN,ÇOK SESLİLİĞİN,SAYGININ,SEVGİNİN,ANLAYIŞIN,İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN VE EN ÖNEMLİSİ DE ADALETİN OLDUĞU BİR ÜLKEDE Mİ?HİÇBİR BASKI ALTINDA KALMADAN HÜR İRADENİZİ KULLANARAK KARARINIZI VERİN LÜTFEN!!!
Hani katillerin peşindeydi. Ne oldu testini ayak degiştin
ben BBP lerin yerinde olsam bu adamı bırakın genel başkan yapmayı partinin önünden bile geçirmezdim..
Muhsiz Yazıcıoğlu yaşasa bu desticinin yüzüne tükürürdü..
bu gibi nsanlardan liderlik olmaz,fakat bu ve bunun gibiler bu ülkede bir parti kuruyorlar aşiret ağası gibi birazda vatan millet naraları derken miktedirler tarafında bir kaç oy uğruna koltuk sahibi olmak için aşireti satıb koltuk yada mevki sahibi oluyorlar,soruyorum siz partiyi kurarken hedef neydi neden kendinizi satışışa koydunuz?
La yeri bide utanmadan yalan söylüyor sen kimsinki RTE SENİ PARTİYE ÇAĞIRSIN.SEN ANCAK BÖLMEK İÇİN GELİRSİN.SENİN GİBİLER YÜZÜNDEN PARTİ KAN KAYBEDİYOR.
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