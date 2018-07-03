Mustafa Sarıgül'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması

CHP Van Milletvekili Adayı Fahrettin Çuyrak ve bazı yöneticilerin de hazır olduğu ziyarette açıklamalarda bulunan Sarıgül, siyasiler başta olmak üzere iş adamlarından tarihçilere, yazarlardan akademisyenlere Doğu ve Güneydoğu’ya gelmeleri çağrısında bulunarak, “Bütün yurttaşlarımdan ricam, Van başta olmak üzere Diyarbakır, Şırnak, Batman, Silopi ve Mardin’e, bu güzel topraklara olaylar olmadan gelmeliler. Van turizm cennetidir. Güneydoğu turizmin cennetidir. Güneydoğu’daki insanların güzelliği, Van’daki insanların misafirperverliği çok başkadır. Bütün siyasilerden, toplumun bütün önündeki isimlerden, tarihçilerden, yazarlardan, iş adamlarından, herkesten ricam; Van’a, Diyarbakır’a, Şırnak’a, Batman’a, Bingöl’e hiçbir olay olmadan turistlik seyahat için gelsinler ve buralardaki güzelliği görsünler. Buralardaki güzellik; Almanya’dan, Fransa’dan, İngiltere’den, İsviçre’den, Belçika’dan çok daha güzel. Oralarda buradaki yurttaşlarımızın ev sahipliğini ve şefkatli bakışlarını asla bulamayız” dedi.

'ADAM GİBİ ADAMA OY VERSİNLER'

Belediye başkanlığı döneminde birçok eser bıraktığını vurgulayan Sarıgöl, “Bir belediye başkanına, ‘Siz döneminiz süresi içerisinde hangi eserleri ülkeye kazandırdınız?’ Diye sorarlar. Bende eğitimle, sağlıkla, sporla, engellilerle, emeklilerle, down sendromlularla ilgili birçok eser kazandırdım. Ama bana ‘bu yaptığın 300 eser arasında baş tacı olan, en fazla gurur duyduğun eser hangisidir?’ Diye sorarsanız, Van-Şişli Öğretmenevi gelir. Van-Şişli Öğretmenevi ile gurur duyuyorum. İlerde inşallah farklı görevlerimi yurttaşlarım taktir ederse, Van-Şişli Öğretmenevini çok daha başka bir noktaya taşıyacağım. Van-Şişli Öğretmenevi ile bir öğretmen olarak, bir belediye başkanı olarak gurur duyuyorum. İyi ki belediye başkanlığım döneminde böyle bir eseri Vanlı yurttaşlarımla buluşturmuşum” ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlığı döneminde asla hiçbir vatandaşı etnik kökeninden, dininden, ırkından dolayı ayırmadığını vurgulayan Sarıgül, “Bana gelen bir vatandaşa hangi siyasi partiye oy verdin diye sormadım. Sen nerelisin? Hangi ırktansın? Hangi inançtansın? Hangi mezheptensin? Diye de sormadım. Tek soru sordum. Allah’ımın bana verdiği güçle size nasıl yardımcı olabilirim? Ötekisi olmayan bir anlayışla belediye başkanlığı yaptım. Bütün yurttaşlarımdan ricam, belediye başkanlığı seçiminde adam gibi adama oy versinler. Mütevazi adamlara oy versinler. Siyasi partilerden daha ziyade, adayların etrafında bütünleşsinler. Helal süt emmiş adayları kente hizmet etmek için seçsinler. Çünkü belediye başkanı, şehrin yedieminidir” şeklinde konuştu.