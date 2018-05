Mustafa Şentop'tan, Ahmet Sever'in iddiasına yanıt

"David Gardner tarafından, 11 Nisan 2018'de Financial Times’ta yayınlanan bir analizde, son paragrafta, kime ait olduğu açıkça belirtilmeden benzer ifadelerle bir değerlendirme yapılmaktadır. Aynı yazının başka bir yerinde de benim bir değerlendirmem zikredilmektedir. Okuduğunu anlayan ve iyi niyetli her kimse, söz konusu metnin son paragrafındaki ifadelerin bana ait olmadığını anlayabilir. Ayrıca Gardner’le yapmış olduğum görüşme birçok kişinin bulunduğu ve takip ettiği bir ortamda gerçekleşmiş; konuşulanlar not edilmiştir.

Kendisine dolaylı olarak da olsa atıf yapıldığı için, David Gardner’e de konuyu sordum; verdiği cevapta, Ahmet Sever'in iddiasının yalan olduğunu açıkça ifade etmiştir. Gardner’in gazeteci ciddiyetinin örnek alınmasını dilerim.

Elinde imkan olduğu zaman, siyaseti tehditle ve şantajla yapmayı yol olarak görenler olabilir; başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere AK Parti’nin ideallerine inananlar siyasette dürüstlüğün, şeffaflığın, edebin sonuç almak için her zaman yeterli olduğunu ortaya koymuşlardır. FETÖ’cülük ithamının gerçekten öyle olmayanlar için kullanılmasına, kişisel hesapların FETÖ ithamlarıyla görülmesine işin başından beri açık tavır aldım."