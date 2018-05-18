Mustafa Şentop'tan, Ahmet Sever'in iddiasına yanıt

COŞKUN ERGÜL - TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski Basın Danışmanı, gazeteci Ahmet Sever'in yazdığı bir kitapta, kendisi ile ilgili ortaya koyduğu iddialara yanıt verdi. Şentop, bugün bir gazetede, Sever'in "Kapalı Kapılar Ardındaki Siyasi Sırlar" adlı kitaba dayanılarak hazırlanan haberle ilgili, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Haberde, şahsı ile alakalı kısımda; "Geçen yıl yapılan referandumdan önce İngiliz gazeteci David Gardner’e 'Gül ve Davutoğlu'nu FETÖ’cülükle suçlar, hapse atarız' diyen AKP'linin TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop olduğunu belirten Sever, bu sözün Erdoğan'ın onayı olmadan söylenemeyeceğini savundu." ifadesinin yer aldığını belirten Şentop, "İngiliz gazeteci Gardner’a, haberde geçtiği şekilde veya öyle anlaşılabilecek bir söz tarafımdan asla söylenmemiştir." dedi. - "Gardner, Sever'in iddiasının yalan olduğunu ifade etti" "Bana atfedilen ifadeler külliyen yalandır, fabrikasyondur." diyen Şentop, şöyle devam etti:

"David Gardner tarafından, 11 Nisan 2018'de Financial Times’ta yayınlanan bir analizde, son paragrafta, kime ait olduğu açıkça belirtilmeden benzer ifadelerle bir değerlendirme yapılmaktadır. Aynı yazının başka bir yerinde de benim bir değerlendirmem zikredilmektedir. Okuduğunu anlayan ve iyi niyetli her kimse, söz konusu metnin son paragrafındaki ifadelerin bana ait olmadığını anlayabilir. Ayrıca Gardner’le yapmış olduğum görüşme birçok kişinin bulunduğu ve takip ettiği bir ortamda gerçekleşmiş; konuşulanlar not edilmiştir. Kendisine dolaylı olarak da olsa atıf yapıldığı için, David Gardner’e de konuyu sordum; verdiği cevapta, Ahmet Sever'in iddiasının yalan olduğunu açıkça ifade etmiştir. Gardner’in gazeteci ciddiyetinin örnek alınmasını dilerim.

Elinde imkan olduğu zaman, siyaseti tehditle ve şantajla yapmayı yol olarak görenler olabilir; başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere AK Parti’nin ideallerine inananlar siyasette dürüstlüğün, şeffaflığın, edebin sonuç almak için her zaman yeterli olduğunu ortaya koymuşlardır. FETÖ’cülük ithamının gerçekten öyle olmayanlar için kullanılmasına, kişisel hesapların FETÖ ithamlarıyla görülmesine işin başından beri açık tavır aldım."