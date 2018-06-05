Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, bir televizyon kanalında Mersin Şehir Hastanesi hakkında söylenen ifadelerle ilgili "Bir şehir hastanesi üzerinden insanlara algı bocalamaya çalışmak gerçekten de benim tabirimle mütareke basınının yapacağı bir şey. Oradaki muhabir de basın mensuba da olsa olsa sömürge basını olur." dedi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Sağlıklı Hayat Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve İlçe Sağlık Müdürlüğünün temel atma törenine katılan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarları olarak kendilerinin "insanı yaşat ki devlet yaşasın" prensibinden hareket ederek yol almaya devam ettiklerini söyledi.
Çavuşoğlu, son 16 yılda AK Parti iktidarlarının alameti farikasının sağlık hizmetleri olduğunu, toplum nezdindeki memnuniyet oranının en yüksek olduğu hizmetlerin başında sağlığın geldiğini vurguladı.
"Yüzde 77 memnuniyet vardır. Bakmayın bugün birilerinin çıkıp sağlığa laf söylemesine. Onların da bir kıymeti harbiyesi yoktur." diyen Çavuşoğlu, bir televizyon kanalında Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili söylenen ifadelere dikkati çekti.
Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"Bir kameraman ve bir muhabir, güya bir hasta üzerinden bugün dünyada gıpta ile izlenen, yapıldığı gözlenen şehir hastanelerimize leke sürmek, kara çalmak için orada yapılan hizmetlerin aksadığını ya da standartlarının düşük olduğunu göstermek için tiyatro sahneledi. Güneş balçıkla sıvanır mı? AK Parti'nin sağlık noktasında yaptığı yaptırımları siz ne ile perdelemeye çalışıyorsunuz. Oyunlarla, tiyatrolarla bu insanların algısında kötü imaj bırakmak isteseniz de bu insanlar buna kanmaz. Çünkü görüyor, yaşıyor. İstiyoruz ki bizim insanımız da itibarlı olsun, devletiyle, iktidarıyla gurur duysun. Yani bir şehir hastanesi üzerinden insanlara algı bocalamaya çalışmak gerçekten de benim tabirimle mütareke basınının yapacağı bir şey. Oradaki muhabir de basın mensuba da olsa olsa sömürge basını olur."
- "24 Haziran dönüm noktası"
24 Haziran'ın Türk siyasi tarihinin dönüm noktası olacağını ifade eden Çavuşoğlu, vesayet, darbe ve kaos üreten bu sistemin değişeceğini dile getirdi.
Çavuşoğlu, seçimlere en hazırlıklı partinin kendileri olduğunu anlatarak, karşılarındaki rakiplerin ancak kaos vadettiklerini söyledi.
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, konuşmasının ardından İnegöl Sağlıklı Hayat Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün temelini attı.
Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, bazı milletvekilleri ve milletvekili adayları katıldı.
Törenin ardından Alanyurt Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanına giden Çavuşoğlu, esnaf ve vatandaşla sohbet etti.
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