Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, bir televizyon kanalında Mersin Şehir Hastanesi hakkında söylenen ifadelerle ilgili "Bir şehir hastanesi üzerinden insanlara algı bocalamaya çalışmak gerçekten de benim tabirimle mütareke basınının yapacağı bir şey. Oradaki muhabir de basın mensuba da olsa olsa sömürge basını olur." dedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Sağlıklı Hayat Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve İlçe Sağlık Müdürlüğünün temel atma törenine katılan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarları olarak kendilerinin "insanı yaşat ki devlet yaşasın" prensibinden hareket ederek yol almaya devam ettiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, son 16 yılda AK Parti iktidarlarının alameti farikasının sağlık hizmetleri olduğunu, toplum nezdindeki memnuniyet oranının en yüksek olduğu hizmetlerin başında sağlığın geldiğini vurguladı.

"Yüzde 77 memnuniyet vardır. Bakmayın bugün birilerinin çıkıp sağlığa laf söylemesine. Onların da bir kıymeti harbiyesi yoktur." diyen Çavuşoğlu, bir televizyon kanalında Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili söylenen ifadelere dikkati çekti.