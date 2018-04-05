AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, partilerinin "Şehrim 2023" projesine ilişkin, "AK Parti olarak medeniyetimizin birikimi olan şehirlerimizin bütün düşüncelerimizi yansıtan mekanlar olduğunun bilincindeyiz. Politikalarımızı üretirken mutlaka halkın sesine kulak veriyoruz." dedi.

Karaaslan, Şanlıurfa'da Şair Nabi Kültür Merkezi önünde konuşlanan AK Parti'nin "Şehrim 2023" projesi otobüsünü ziyaret etti ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada halka hitap eden Karaaslan, projenin Şanlıurfa'da büyük ilgi gördüğünü belirterek, vatandaşların şehirleriyle ilgili görüşlerini, önerilerini, taleplerini ve hayallerini ilettikleri bir platform kurduklarını anlattı.

AK Parti olarak halka "kulak vererek" politika ürettiklerini vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Şehirlerimizin 2023, 2053 ve 2071'e dair hedeflerini, projelerini, önerilerini, eleştirilerini, hepsinden önemlisi hayallerini öğrenmek için yola çıktık. AK Parti olarak medeniyetimizin birikimi olan şehirlerimizin bütün düşüncelerimizi yansıtan mekanlar olduğunun bilincindeyiz. Politikalarımızı üretirken mutlaka halkın sesine kulak veriyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında meydanlarda, sokaklarda, caddelerde vatandaşımıza otobüsle giderek hayallerini sormayı hedefliyoruz."