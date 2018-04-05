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"Mutlaka halkın sesine kulak veriyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 15:48 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: - "AK Parti olarak medeniyetimizin birikimi olan şehirlerimizin bütün düşüncelerimizi yansıtan mekanlar olduğunun bilincindeyiz. Politikalarımızı üretirken mutlaka halkın sesine kulak veriyoruz" -"Şehirlerimizin 2023, 2053 ve 2071'e dair hedeflerini, projelerini, önerilerini, eleştirilerini, hepsinden önemlisi hayallerini öğrenmek için yola çıktık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, partilerinin "Şehrim 2023" projesine ilişkin, "AK Parti olarak medeniyetimizin birikimi olan şehirlerimizin bütün düşüncelerimizi yansıtan mekanlar olduğunun bilincindeyiz. Politikalarımızı üretirken mutlaka halkın sesine kulak veriyoruz." dedi.

Karaaslan, Şanlıurfa'da Şair Nabi Kültür Merkezi önünde konuşlanan AK Parti'nin "Şehrim 2023" projesi otobüsünü ziyaret etti ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada halka hitap eden Karaaslan, projenin Şanlıurfa'da büyük ilgi gördüğünü belirterek, vatandaşların şehirleriyle ilgili görüşlerini, önerilerini, taleplerini ve hayallerini ilettikleri bir platform kurduklarını anlattı.

AK Parti olarak halka "kulak vererek" politika ürettiklerini vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Şehirlerimizin 2023, 2053 ve 2071'e dair hedeflerini, projelerini, önerilerini, eleştirilerini, hepsinden önemlisi hayallerini öğrenmek için yola çıktık. AK Parti olarak medeniyetimizin birikimi olan şehirlerimizin bütün düşüncelerimizi yansıtan mekanlar olduğunun bilincindeyiz. Politikalarımızı üretirken mutlaka halkın sesine kulak veriyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında meydanlarda, sokaklarda, caddelerde vatandaşımıza otobüsle giderek hayallerini sormayı hedefliyoruz."

Karaaslan, partisinin il teşkilatı üyelerine ve proje ekibine desteklerinden dolayı teşekkür belgesi verdi.

Ziyarette, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de yer aldı.

Şehrim 2023 projesi kapsamında otobüsle yola çıkan ekip, vatandaşlar ve öğrencilerle tablet bilgisayarlar aracılığıyla anket çalışması yapıyor.

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Şehrim 2023 Projesi ak parti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan

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