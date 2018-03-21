Myanmar Devlet Başkanı Htin Kyaw istifa etti

Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii’nin yakın dostu Htin Kyaw, Devlet Başkanlığı görevinden ayrıldı.

Myanmar Devlet Başkanlığının sosyal medya sayfasından yayınlanan açıklamada, Devlet Başkanı Htin Kyaw’ın dinlenmek için mevcut görevinden ayrıldığı belirtildi. Açıklamada yeni başkan seçilene kadar, Başkan Yardımcısı Myint Swe’nin görevi yürüteceği ifade edildi.

Anayasaya göre, 7 iş günü içerisinde parlamento tarafından yeni devlet başkanın seçilmesi gerekiyor. Myanmar lideri Aung San Suu Çii yaptığı açıklamada, yeni başkanın Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) partisi üyesi olacağını ve NLD politikalarına uyumlu bir kişi olacağını söyledi.

Myanmar’da 2016 yılında 50 yıllık askeri yönetimin ardından devlet başkanlığına getirilen Htin Kyaw ülkenin ilk sivil devlet başkanı olmuştu.